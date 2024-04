dolenjska

Srčnost / Krka v maju z 11. tednom humanosti in prostovoljstva

16.4.2024 | 17:30 | M. K.

Novo mesto - Novomeška farmacevtska družba Krka med 6. in 11. majem pripravlja že 11. teden humanosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni opravljali številne dobrodelne dejavnosti. Med drugim bodo zbirali različnejše potrebščine, opravljali prostovoljno delo na Rdečem križu in Karitasu, darovali kri in pomagali starejšim.

Današnje omizje z leve proti desni: sekretarka OZRK NM Barbara Ozimek in predsednica Danica Novak Malnar ter Teja Lesjak in Ljudmila Kastelec iz Krke

11. Krkin teden humanosti in prostovoljstva so predstavili na današnji skupni novinarski konferenci Krke in Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto. Kot je povedala vodja Krkine službe za odnose z javnostmi Teja Lesjak, je teden postal nepogrešljiv del družbe in njenih zaposlenih. Pripravljajo ga predvsem v želji, da z dobrimi deli in srčnostjo olepšajo življenje tistim, ki potrebujejo pomoč.

Pod sloganom Radi smo Krkini prostovoljci bodo njeni zaposleni v tednu dni izvedli številne humanitarne dejavnosti, ki so jih razdelili v sedem sklopov. Med drugim bodo po vseh enotah družbe v Sloveniji zbirali različne potrebščine, kot so šolske potrebščine, otroška oblačila, oprema in obutev. Samo lani so na ta način zbrali 2,5 tone oblačil, higienskih pripomočkov in drugih potrebščin, je povedala Lesjakova.

V tednu humanosti bodo Krkini zaposleni za nekaj dni postali prostovoljci za delo v centrih Rdečega križa in Karitasa. Tam bodo pripravljali osnovne živilske pakete in razvrščali higienske pripomočke ter pomagali pomoči potrebnih posameznikov pri urejanju doma in okolice. Obiskati nameravajo več domov starejših, kjer se bodo družili s stanovalci in jim pomagali pri vsakodnevnih opravilih, pa tudi različne varstveno-delovne centre in šole s prilagojenim programom, kjer bodo z različnimi delavnicami razveseljevali otroke in varovance.

Eden od pomembnih dejavnosti v tednu humanosti bo tudi darovanje krvi. Samo lani so darovali 82 litrov krvi, je povedala Lesjakova. Pomagali bodo tudi pri ureditvi enega od zavetišč za živali.

Teden bodo zaključili z dnevom odprtih vrat, 11. maja, ko se bodo Krkini zaposleni in njihovi ožji družinski člani družili na osrednji proizvodni lokaciji v Ločni.

Krka je sicer že od začetka tudi največji donator Sklada za pomoč ljudem v stiski, ki v okviru novomeške enote Rdečega križa deluje že 25 let. Kot je povedala predsednica omenjene enote Danica Novak Malnar, vso pomoč, ki jo zberejo, razdelijo pomoči potrebnim, saj se z zbranih sredstev nikoli ne obračuna kakršnih koli stroškov delovanja sklada. Do zdaj so zbrali in razdelili za že več kot 2,2 milijona evrov pomoči, s katerimi so med drugim več družinam obnovili hiše. V eni zadnjih akcij so pomagali pri ureditvi stanovanja študentki iz Novega mesta, ki ima cerebralno paralizo in fibromialgijo.

V fotogaleriji so na ogled panoji z razstave, ki pripoveduje zgodbe največjih humanitarnih akcij Sklada za pomoč ljudem v stiski. V 25. letih so izvedli 183 akcij, na panojih je predstavljenih polovica. Kasneje bo razstava »potovala« po občinah.

