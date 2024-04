šport

Maraton / Kobe uspešen v Bostonu

16.4.2024 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Primož Kobe

42-letni novomeški maratonec Primož Kobe je na bostonskem maratonu osvojil drugo mesto v svoji kategoriji in bil s časom 2:14:56 skupno sedemnajsti.

»Res sem imel dober dan, saj se je prav vse poklopilo. Imel sem dobre noge, odlično skupino in fantastične razmere. Uspelo mi je tudi dobro razporediti moči, zato sem se v klancih počutil močnega. Maraton sem odtekel tako, kot sem si zastavil. Drugo mesto v masters kategoriji tekmovalcev, starejših od 40 let, je odličen rezultat, hkrati pa je bil to moj tretji najhitrejši maraton,« je povedal Kobe.

Zmagovalca maratona sta bila Etiopijec in rekorder ljubljanskega maratona Sisay Lemma s časom 2:06:17, kar je deseti najhitrejši čas v zgodovini tega maratona, in Kenijka Hellen Obiri s časom 2:22:37.

Kobe, ki svoje znanje prenaša na tekače v ŠRD Fit klub in je gonilna sila Novomeškega polmaratona, se je tudi letos pripravljal v Keniji in upa, da je pred njim uspešna sezona.

