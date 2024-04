dolenjska

Pločniki nujni / Potrpežljivost krajanov pri koncu

16.4.2024 | 19:00 | L. Markelj

Stanislav Antić in Martina Kralj, občinska svetnika in krajana Dobruške vasi (Foto: L. M.)

Dobruška vas - Krajani Dobruške vasi imajo počasi vsega dovolj. V šestih letih obljube države, da bo skozi njihovo vas ob državni cesti zgradila pločnike, ostajajo neuresničene, cesta pa je vse bolj dotrajana in prometno obremenjena ter zato zelo nevarna zlasti za pešce. Zato vaščani razmišljajo tudi o državljanski nepokorščini.

»Leta 2018 smo dobili informacijo, da bo gradnja pločnikov končana do leta 2022, in res smo to pričakovali. Smo v letu 2024 in pločnikov še vedno ni. Težava je, da je stanje strašno nevarno za pešce, ki se nimajo kam umakniti. Veliko je starejših in otrok. Pot slednjih do postajališča pred vasjo, kjer jih pobere šolski avtobus, vodi skozi vso vas. Hoditi morajo po glavni prometni cesti, na kateri je vse več tudi tovornjakov in težke mehanizacije. Ob cesti je marsikje še živa meja, ponoči tema, saj ni razsvetljave, tudi ovinek je nepregleden, da ne govorim o zimskih, snežnih razmerah, ko je še nevarnejše,« pove dolgoletna občinska svetnica in krajanka Martina Kralj. Njen svetniški kolega Stanislav Antić, ravno tako iz Dobruške vasi, potrdi, da je stanje res nevzdržno in da je včasih tod kolesaril, zdaj pa niti ne pomisli več na kaj takega.

Državna cesta skozi Dobruško vas dotrajana in vse bolj prometna, a še brez pločnikov – Obljube in sporazum, a se ne zgodi nič, zato krajani napovedujejo protestno zaporo ceste – Občini se mudi tudi zaradi gradnje kanalizacije

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj