Direktorica / Jasna Kuljaj v novi vlogi programske direktorice štirih televizijskih kanalov

16.4.2024 | 12:50 | M. K.

Foto: Media24

Jasna Kuljaj, priljubljena medijska in televizijska osebnost, ki smo jo že leta vajeni spremljati na malih ekranih, je sprejela novo pomembno vlogo programske direktorice štirih televizijskih kanalov: TV Veseljak Golica, TV Aktual, BestFM TV in TV Zlati zvoki. V tej novi funkciji bo Jasna uporabila vse svoje bogato znanje in izkušnje, pridobljene tako pred kamerami kot v vlogi producentke. Jasna je namreč doslej delovala tudi kot producentka na RA/TV Veseljak Golica, kar pomeni, da je bila del ekipe, ki vsakodnevno pripravlja vsebine za program, dostopen po televiziji, radiu in spletu. Te bogate izkušnje ji bodo pomagale pri nadaljnjem usmerjanju in razvoju programov na vseh štirih televizijah.

Z izgradnjo novih studiev in vlaganjem v tehnološke novosti bo ekipa z Jasno Kuljaj na čelu zagotovila, da bo televizijska ponudba ostala konkurenčna in privlačna.

V svoji novi vlogi bo Jasna nadaljevala z oblikovanjem in izvajanjem programskih strategij, ki so usmerjene v zagotavljanje kakovostne in dostopne vsebine gledalcem pred malimi zasloni. Pod njenim vodstvom bodo vsi štirje kanali še naprej ponujali pestro paleto oddaj, kot so Na potep z Leo, Iskreno z Majo Oderlap, Veseljak v živo z Darjo Gajšek in številne druge. Obetajo pa se tudi nove vsebine.

S širšim izborom programov in oddaj, ki jih Jasna Kuljaj prinaša kot programska direktorica, bo televizijska izkušnja bogatejša in bolj prilagojena raznolikim interesom gledalcev.

»Z izgradnjo novih studiev bomo lahko ponudili še bogatejši in raznovrstnejši program, s posebnim poudarkom na glasbi, ki je ključni element vseh naših kanalov. Naši gledalci lahko že zdaj uživajo v številnih glasbenih nastopih v živo, kar je ena od naših glavnih prednosti,« nam je zaupala programska direktorica. Obenem pa je izrazila navdušenje nad svojo novo vlogo in priložnostjo, da prispeva k nadaljnji rasti in razvoju omenjenih televizijskih kanalov. »Veselim se, da bom lahko nadaljevala delo na projektih, ki prinašajo vedno nove in zanimive vsebine v dnevne sobe naših gledalcev,« je povedala Jasna Kuljaj.

