Verižno trčenje zaradi odpadlega kolesa / FOTO: Zgodaj zjutraj trk v ločenskem križišču

16.4.2024 | 12:00 | M. K.

V križišču Andrijaničeve in Seidlove ceste v Novem mestu se je davi nekaj pred 4.30 zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov, so sporočili s PU Novo mesto. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 36-letni voznik, ki je odvzel prednost 54-letnemu vozniku. Lažje poškodovanega 56-letnega potnika iz vozila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 36-letniku bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Davišnja nesreča v ločenskem križišču (Foto: FB PKD)

Nesreča na avtocesti - s tovornjaka odpadlo kolo, nato se je začelo ...

Včeraj nekaj pred 8. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti iz smeri Smednika proti Ljubljani. O tem smo že poročali, s PU Novo mesto pa danes sporočajo nekaj podrobnosti. S tovornega vozila Renault master, ki ga je vozil 27-letni voznik, je namreč odpadlo zadnje kolo in obstalo na cesti. V oviro je trčil 56-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW avstrijskih registrskih oznak. Za njim sta pripeljala še voznik kombija in voznik osebnega avtomobila, ki sta zavirala in na nevarnost opozarjala s prižganimi smerniki. Kasneje je po prehitevalnem pasu pripeljal 83-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki hitrosti vožnje ni prilagodil, da bi lahko varno ustavil, ampak je trčil v zadnji del kombija in v varovalno ograjo. 78-letno potnico v BMW-ju so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima huje poškodovano roko. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Na območju Vrbine je med 13. 4. in 15. 4. nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 300 litrov goriva.

V Gorenji Pirošici je včeraj med 11. in 22. uro nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel kosilnico.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je sinoči med 21. in 23. uro neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Prijeli tihotapca in migrante

V minuli noči so policisti na Drnovem kontrolirali voznika kombija Peugeot boxer poljskih registrskih oznak. 34-letni državljan Ukrajine je tihotapil deset državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Kapele, Brežice, Mihalovec) prijeli 23 državljanov Sirije, 14 Maroka, 12 Indije, državljanov Egipta, pet državljanov Pakistana, Turčije in Afganistana, dva državljana Rusije in Nepala. Na območju PP Črnomelj (Paunoviči) so prijeli 3 državljane Sirije ter državljana Maroka in Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 213 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodovala potnica na motorju, in štiri nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

