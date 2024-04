kronika

Pokalo kot za stavo / V treh nesrečah štirje ranjeni

15.4.2024 | 18:30 | M. K.

Z uprave za zaščito in reševanje do tega trenutka poročajo o treh današnjih prometnih nesrečah na cestah naše regije.

Začelo se je zjutraj ob 7.54, ko so na avtocesti pri Beli Cerkvi, v smeri Ljubljane, občina Šmarješke Toplice, trčila tri vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulatorje, posuli razlite motorne tekočine in pomagali vlečni službi pri odstranjevanju poškodovanih vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zjutraj se je promet zaradi prometne nesreče ustavil na avtocesti mimo Bele Cerkve. (Foto: FB PKD)

Ob 10.24 sta na avtocesti pri počivališču Starine, v smeri Ljubljane, občina Novo mesto, trčili dve vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, odklopili akumulatorja in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za čiščenje posledic obeh omenjenih nesreč so poskrbeli dežurni delavci DARS.

Ob 11.16 pa je na Zagrebški cesti v Novem mestu prišlo do naleta treh vozil. Tudi tam so posredovali gasilci GRC Novo mesto, ki so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulatorje in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo odpeljali na zdravljenje v SB Novo mesto. Cestišče je počistil dežurni delavec cestnega podjetja.

