Lojze Peterle / Rad je med Dolenjci

16.4.2024 | 11:30 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: Lidija Markelj

Predstavitev nove knjige Denar in rit sta za skrit domačinke Ivanke Zagorc v Dvorcu Gregorčič v Šmarjeti je popestril nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle (na fotografiji levo), ko je zaigral na orglice.

Pred leti je Ivanki ob naključnem srečanju to obljubil in dano besedo tudi držal, čeprav je politik. Peterle dokazuje tudi, da je upokojenski stan lahko še kako živahen, saj je dejaven na številnih področjih, predvsem pa ima, v nasprotju z mnogimi v upokojenskih vrstah, dovolj časa in na to temo nikoli ne tarna.

Peterle je dejal, da bo knjigo Ivanke Zagorc z veseljem prebral. Opisano življenje iz »starih časov« dobro pozna, saj tudi sam prihaja iz kmečkega okolja, iz Čužnje vasi pri Trebelnem. Tudi njegovi mami je bilo ime Ivanka - tako kot avtorici omenjene knjige.

