Mitja Krevs / Hvaležen Maji in ekipi

15.4.2024 | 11:45 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Mitja Krevs

Pri novomeški Fizioterapiji Rudolfovo se Maja Zelnik Gregorčič (na fotografiji na sredini) in Nina Redenšek (desno) vselej trudita, da čim prej s terapijami pomagata svojim pacientom do hitrejšega okrevanja oz. zmanjšanja bolečin. Pogosto sta s svojim znanjem na voljo tudi aktivnim športnikom in športnicam, ki si želijo uspeti v svojih ciljih.

Poškodbe so pač sestavni del športa in v Fizioterapiji Rudolfovo že več let sponzorsko pomagajo s sodobno fizioterapijo in regeneracijo tudi dolenjskemu maratoncu Mitji Krevsu (levo), ki se po dolgotrajni poškodbi počasi vrača na tekaške steze. 34-letni Krevs iz Šentjerneja pravi, da je srčno hvaležen za vse terapije, ki jih je bil deležen, z Majo, Nino in ekipo pa je v teh letih spletel tudi lepe prijateljske vezi.

Državni prvak na vseh razdaljah od 800 metrov do maratonskih 42 kilometrov, dvoranski državni rekorder na 1.500 m, udeleženec dvoranskega svetovnega in evropskega prvenstva pa tudi večkratni zmagovalec ljubljanskega polmaratona in novomeškega ter drugih večjih tekov pri nas bo zdaj precej lažje treniral za zahtevne tekaške preizkušnje. Prejšnji konec tedna je že sodeloval na polmaratonu v Pragi, sledilo bo še nekaj pomembnih tekem, že jeseni pa bo tudi na novomeškem polmaratonu, kjer je še vedno rekorder stare trase.

