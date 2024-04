kronika

Veliko dela za policiste / Streljanje, vroča izvršba, poškodovani grobovi, napadi psov in človeška neumnost

14.4.2024 | 17:20

Policisti so v soboto zvečer zaradi prijav o streljanju posredovali v Kerinovem Grmu in pridržali 26-letnika, ki se je do policistov nedostojno vedel in jih poskušal pobegniti. V Metliki pa so, prav tako v soboto zvečer, 62-letnem domačinu zasegli pištolo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

V soboto zvečer so policisti po prejetju več prijav o streljanju posredovali v Kerinovem Grmu. 26-letnik, osumljen kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in groženj, se je nedostojno vedel do policistov in jim poskušal zbežati, policisti so ga prijeli in odpeljali v pridržanje. Med intervencijo pa so neznanci v službeno vozilo policije vrgli nekaj kamnov. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja so se v delo vključili še kriminalisti.

Metliški policisti pa so v sobot zvečer v Metliki 62-letniku zasegli pištolo. Pištolo neznane znamke in brez nabojev je razkazoval na javnem kraju in s tem vznemirjal ljudi. Poslali jo bodo v analizo, nakar bodo zoper domačina ustrezno ukrepali.

Priskočili na pomoč pomočniku sodnega izvršitelja

Policisti so v četrtek popoldne prišli na pomoč pomočniku sodnega izvršitelja. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je v Veliki Loki, kamor je pomočnik sodnega izvršitelja prišel opravljat izvršbo, prišlo do spora in fizičnega obračunavanja, zato so na kraju morali posredovati policisti.

Pomočnik sodnega izvršitelja je bil lažje poškodovan, policisti pa zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja

Prometna (ne)varnost

Policisti so od četrka do danes zjutraj obravnavali 26 prometnih nesreč z materialno škodo (od tega je bilo devet povoženj divjadi) in pet nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami.

V četrtek popoldne so črnomaljski policisti zasegli štirikolesnik, ki ga je vozil 13-letnik in se z njim prevrnil. Pri tem sta se skupaj z 11-letnim sopotnikom lažje poškodovala. Štirikolesnik so zasegli in uvedli postopek zoper lastnika oziroma starše.

V petek popoldne so prometni policisti na Obrežju kontrolirali poljskega voznika z osebnim avtomobilom Audi Q7, ki so ga z radarjem zasačili pri prehitri vožnji (na omejitev 60 se je pripeljal s hitrostjo 102 km/h). Voznik je policistom v postopku postal sumljiv, saj ni imel nobenih dokumentov. Odločili so se za dodatna preverjanja in z mednarodnim policijskim sodelovanjem ugotovili, da 35-letni voznik na Poljskem nima vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, njega pa privedli na okrajno sodišče v takojšnji postopek.

V noči na nedeljo, nekaj pred eno zjutraj, so novomeški policisti zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali 54-letnega voznika osebnega avtomobila. Najprej so ugotovili, da ima na avtu tablice drugega vozila, nato, da nima vozniškega dovoljenja, za nameček pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 1,40 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Avto so mu zasegli in uvedli postopek o prekršku zaradi več kršitev cestno prometnih predpisov.

V četrtek popoldne se je na glavni cesti Krško – Sevnica, v križišču za Trebnje, prišlo do prometne nesreče med kolesarjem in tovornim vozilom. Po prvih ugotovitvah ogleda, ki so ga opravili novomeški prometni policisti, je 24-letni voznik tovornega vozila prehiteval 37-letnega kolesarja, ko je ta zapeljal levo in zaradi trka s tovornim vozilo padel po tleh. Policisti pri nobenem od udeležencev niso ugotovili prisotnosti alkohola. Kolesarja so iz kraja odpeljali z reševalnim vozilo. V brežiški bolnišnici so njegove poškodbe opredelili kot lažje, doživel je tudi pretres možganov (kolesarske čelade ni uporabljal). Preiskava primera je v teku.

V petek popoldne se je na Novem trgu v Novem mestu zgodila prometna nesreča, domnevno zaradi prekratke varnostne razdalje. Udeleženca sta izpolnila evropsko poročilo in se dogovorila glede krivde. Naknadno pa je 25-letna udeleženka iskala zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da je lažje poškodovana. Policisti preverjajo okoliščine nesreče, nato bodo ustrezno ukrepali.

V soboto dopoldne je prišlo na relaciji Bela Cerkev – Družinska vas prišlo do prometne nesreče med dvema osebnima avtomobiloma. Povzročitelj naj bi bil 71-letni voznik avtomobila, pri katerem so ugotovili tudi prisotnost alkohola – 0,45 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Povzročitelj in voznica drugega vozila ter njena sopotnica so se lažje telesno poškodovali. Med postopkom so policisti vozniku zasegli orožje, podobno brzostrelki M56, brez nabojev. Orožje bodo poslali na analizo in preverili morebitne kršitve orožne zakonodaje, nato pa ustrezno ukrepali.

Na območju Šentruperta se je v soboto dopoldne lažje poškodoval 36-letni kolesar. Po prvih ugotovitvah je pri vožnji po klancu navzdol v dvojnem ovinku izgubil oblast nad kolesom in padel (domnevno ob zaviranje zaradi peska na vozišču). Lažje poškodbe so mu oskrbeli v novomeški bolnišnici, trebanjski policisti pa so opravili ogled kraja.

V petek popoldne so policisti pri osnovni šoli Velika Dolina ukrepali zoper 15-letnika, ker je hodil oziroma (namerno) stopal na cesto in tako oviral vožnjo skuterja, ki se je pripeljal mimo. Zoper 15-letnika, v družbi še z dvema mladoletnikoma, bodo napisali obdolžilni predlog.

Psa napadla družino

V Malenski vasi sta v soboto dopoldne dva psa napadla družino, ki je bila na sprehodu s svojim psom. Eden od psov se je zakadil v psa na povodcu, drugi pa v 54-letnico, ki je vodila psa na povodcu. Lažje poškodbe so ji oskrbeli v novomeški bolnišnici. Enega od lastnika psov so že izsledili, za drugim še poizvedujejo. Nato bodo zopet oba ukrepali zaradi neprimernega zavarovanja domačih živali.

Vlomi

V Tomažji vasi so v četrtek popoldne opravili ogled kraja vloma v lopo za orodje. Izginili sta dve kosilnici na nitko. Dan prej so policisti, po klicu občana, da je opazil dve sumljivi osebi, ki sta v grmovje skrili dve kosilnici na nitko, zasegli kosilnici znamke Ramda in Stihl. Kot vse kaže, so uspeli kosilnici s pomočjo občanov najti prej, kot je lastnik ugotovil, da jih pogreša. Za osumljenci, ki so vlomili in skrili ukradeno, policisti še poizvedujejo.

V soboto zvečer so obravnavali vlom v osebni avtomobil, ki se je zgodil na Otočcu. V času polurne odsotnosti so na vzvod odprli vrata in iz denarnic v predalih vrat odnesli za nekaj deset evrov gotovine. Na vratih pa je nastalo za nekaj sto evrov škode.

Razpisana tiralica, 18-letnika prijeli

Metliški policisti so v četrtek popoldne v kraju Dole prijeli 18-letnika, za katerim je bila razpisana tiralica, ker je bil na begu iz prevzgojnega doma. Policisti so ga v preteklosti že večkrat obravnavali za premoženjska in druga kazniva dejanja. Odpeljali so ga na policijsko postajo, nato pa ga privedli v prevzgojni dom.

Poškodovani grobovi

Metliški policisti so v sredo popoldne prijeli prijavo o poškodovanih grobovih na pokopališču Svetica. Po začetnem zbiranju obvestil so v četrtek skupaj s kriminalističnim tehnikom opravili ogled kraja in o primeru obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca. Pri tem so ugotovili, da je poškodovanih skupaj 25 grobov (odtrgane bakrene in druge vaze, svečniki, tudi potrgane črke spomenikov ipd.). Lastnike grobov in s tem potencialne oškodovance ugotavljajo s pomočjo upravnika pokopališča (precej lastnikov grobov naj bi bilo iz tujine in drugih koncev Slovenije oziroma soseščine). Policisti primer preiskujejo kot sum storitve kaznivega dejanja tatvine po 1. odstavku 204. člena kazenskega zakonika, saj domnevajo, da je bil namen odtujitev predmetov, ki bi lahko imeli določeno vrednost. Točna višina materialne škode še ni znana.

Goljufija in grožnje

Šentjernejski policisti obravnavajo prijavo kaznivega dejanja goljufije in groženj. Najprej je policiste obiskal 19-letni državljan Hrvaške, ki je povedal, da je 20-letniku iz Šentjerneja dal 20.000 evrov gotovine z namenom, da bi jih slednji oplemenitil (menda še isti dan). Tako je bilo vsaj obljubljeno. Ker 20-letnik ni prišel nazaj, ga je šel 19-letnik iskati. Pri tem naj bi prišlo tudi do groženj, pri čemer 20-letnik naj ne bi ni vedel, čemu si jih je zaslužil. Policisti preiskujejo primer, iščejo, kot so zapisali na PU NM ''rešitev za človeško neumnost'' in ugotavljajo ali je res prišlo do izmenjave denarja in groženj. Preiskava je v teku.

Policija svetuje: ne nasedajte goljufom, ki vam obljubljajo plemenitenje denarja za neverjetne dobičke na neugotovljen način, brez referenc in na dano besedo (z zgodbicami, ki so skoraj prelepe, da bi bile resnične). Ne glede na znesek. Kot pravijo na PU: ''Ostali boste brez denarja, v tolažbo pa vam bo ostala 'plemenita' misel, da ste nekomu pomagali do lahkega zaslužka. Ni vse zlato, kar se sveti!''

Mejne zadeve in tujci

Policisti so na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine od četrtka do nedelje zjutraj prijeli 266 oseb, ki so na nezakonit način prestopile notranjo mejo oziroma niso izpolnjevale pogojev za bivanje v Republiki Sloveniji (v četrtek 135, petek 55 in soboto 76). Pretežni del so jih prejeli na območju Posavja (v četrtek od tega tri pri Preloki, območje policijske postaje Črnomelj).

Uslužbenci DARS so v četrtek dopoldne pri izvajanju cestninskega nadzora na avtocesti Obrežje – Ljubljana, na počivališču Zaloke, kontrolirali kombinirano vozilo, ki ni imelo vinjete. Vozilo polno potnikov se jim je zdelo sumljivo, zato so o tem obvestili policiste. V postopku so ugotovili, da je 41-letni državljan BiH vozil dvanajst državljanov Turčije (od tega štirje otroci), ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Vozilo so zasegli, voznika pridržali, tujce pa so v postopek prevzeli policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Obrežja.

