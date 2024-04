šport

1. SNTL za moške / ŠD SU v končnico s tretjega mesta

14.4.2024 | 10:30 | M. Š.

V zadnjem, 18. krogu rednega dela 1. SNTL za moške, je Mura Sobota I doma premagala do zdaj vodilni ŠD SU s 4:0. S 4:1 je v Velenju zmagal Maribor, Savinja I, ki je po daljšem času spet nastopila v polni zasedbi, pa je bila v gosteh s 4:1 boljša od Inter Diskonta. Mengeš si je z zmago s 4:1 proti Kajuh-Slovanu zagotovil obstanek v ligi, najbolj napeto pa je bilo v Puconcih, kjer je domača Kema Murexin s 4:3 ugnala Krko.

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Sobočani so z zmago Mitje Horvata in Bojana Ropoše proti Urošu Slatinšku in Jožku Omerzelu s 3:0 najavili, da jih zanima le zmaga, kar sta v nadaljevanju potrdila tudi Gregor Zafoštnik, ki je bil s 3:0 boljši od Jureta Slatinška in Horvat, ki je s 3:1 premagal Omerzela. Najbolj izenačen je bil dvoboj med Ropošo in mladim Markom Gazvodo, ki ga je s 3:2 dobil domači igralec.

Ker so s 4:1 v Velenju slavili tudi branilci naslova državnih prvakov, Mariborčani, Gregor Komac in Matevž Črepnjak sta prišla do zmage v dvojicah, nato pa je Komac dobil eno posamično partijo, Črepnjak pa dve, za domače je bil uspešen Patrik Videc, so tri ekipe redni del tekmovanja končala s 15 zmagami in tremi porazi. V tem krogu so bili najboljši Sobočani, ki so ŠD SU premagali dvakrat (4:3 v Novem mestu in danes doma s 4:0), ob tem pa so dvakrat izgubili z Mariborom (obakrat 2:4), medtem ko je bil ŠD SU dvakrat boljši od Maribora (doma s 4:2 in v Mariboru s 4:3). Tako je prvo mesto pripadlo soboški ekipi, drugi so Mariborčani, tretji pa Novomeščani.

V polfinalu končnice, kjer bodo igrali s soboško ekipo, se je uvrstila tudi Savinja I, ki je danes po daljšem času spet igrala v polni zasedbi. Na Ravnah je edino domačo zmago prispeval Andrej Bač, ki je bil s 3:2 boljši od Domna Hohnjeca, za Savinjčane pa sta bila Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski najprej uspešna v dvojicah, nato pa še v posamičnih dvobojih. Vovk Petrovski je dobil dve partiji.

Mengšani so z zmago proti Kajuh-Slovanu prehiteli Krko na sedmem mestu. Največ zaslug za novi dve točki je imel Klemen Jazbič, ki je bil uspešen v dvojicah z Andražem Avbljem, nato pa je premagal tako kot Bora Brodnjaka kot Andraža Novaka. Eno posamično zmago za Mengšane je prispeval še Avbelj, za Ljubljančanke je proti Aljažu Goltniku slavil Novak.

Pucončani so za konec rednega dela prvenstva premagali novomeško Krko in končali sezono na petem mestu. Damjan Zelko je s Tomažem Pelcarjem dobil igro dvojic proti Aljažu Šmaljclju in Denisu Pintarju s 3:2, prav tako je dobil tudi oba posamična dvoboja. Enega je k domači zmagi dodal še Pelcar, za goste pa je bil dvakrat uspešen Šmaljcelj, enkrat pa Pintar.

Izidi 18. kroga 1. SNTL za moške: Kema Murexin – Krka 4:3, Tempo – Maribor 1:4, Mengeš – Kajuh-Slovan 4:1, Mura Sobota I – ŠD SU 4:0, Inter Diskont I – Savinja I 1:4.

Vrstni red: 1. Mura Sobota 30 (67:19), 2. Maribor 30 (66:27), 3. ŠD SU 30 (63:34), 4. Savinja I 26 (63:29), 5. Kema Murexin 20 (51:45), 6. Inter Diskont 14 (39:55), 7. Mengeš 12 (37:61), 8. Krka 10 (34:60), 9. Kajuh-Slovan 6 (29:65), 10. Tempo 2 (16:70).

