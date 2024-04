družabno

MO Novo mesto / Nasmejane novomeške »kabinetke«

13.4.2024 | 17:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Robert Kokol/Foto Asja

Za sodelovanje Mestne občine Novo mesto z novinarji in novinarkami skrbi tudi tale ekipa s fotografije, ki je nastala v eni ob nedavnih priložnosti, po koncertu novomeških simfonikov. Dame so medse povabile odličnega dirigenta Mira Sajeta, ki simfonike tudi vodi ter občinstvo vedno znova preseneča in navdušuje.

Sicer pa so ob njem na fotografiji (od leve proti desni) še: podsekretarka za kulturo in protokolarne zadeve Sandra Boršič, vodja kabineta Monika Gabrič Simon, strokovna sodelavka za razvojne projekte Anja Čampa in višja svetovalka za odnose z javnostmi Saša Sršen – vse iz kabineta novomeškega župana Gregorja Macedonija.

‹ nazaj