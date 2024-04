kronika

Trije ranjeni / Prevrnjen štirikolesnik; tovornjak zbil kolesarja

12.4.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.32 se je v Dolenji vasi pri Črnomlju prevrnil štirikolesnik. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali na zdravljenje v SB Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem in štirikolesnik postavili na kolesa.

Ob 16.20 pa je na relaciji Boštanj-Krško, pri odcepu za Mokronog, občina Sevnica, tovorno vozilo zbilo kolesarja. Reševalci NMP Sevnica so kolesarja ustrezno oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE, izvod 1. BORIČEVO-POZOR ELEKTRARNA;

- od 7:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA, izvod 4.ŽABJA VAS;

-od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH, izvod 1. ZAJČJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTRAVBERK, TP VEŠČE;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA, TP BENDJE;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJE GRČEVJE;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TIČNICA;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SONČNIKI 2001;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod 3. VRSTNE HIŠE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Jesenice Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Roženberk med 9:30 in 14:00.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Cerovec, nizkonapetostno omrežje – Veliki vrh in med 9. in 14. uro na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje – Vilčnik-Jazbinšek; na področju nadzorništva Mokronog pa med 8. in 14. uro na območju TP Tržišče kolodvor.

