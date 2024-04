družabno

OŠ Artiče / Ponosni na rojaka

12.4.2024 | Tekst in foto: Martin Luzar

Milan Jazbec iz Spodnje Pohance kot nekdanji učenec rad obišče Osnovno šolo Artiče, na katero je zelo ponosen. Odkar je tam gulil šolske klopi, je minilo kar nekaj časa, saj ima za seboj že bogato diplomatsko kariero, ob tem pa je še pisatelj in pesnik.

Njegovih uspehov so veseli tudi na artiški šoli, kar je ob nedavni razstavi Jazbečevih knjig v Brežicah poudarila tudi ravnateljica šole Vesna Bogovič (levo). Razstavo v Brežicah so v sodelovanju z artiško šolo pripravili v Posavskem muzeju, v katerem so ob tej priložnosti predstavili priljubljenega rojaka Milana Jazbeca tudi skozi pogovor, ki ga je vodila direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj (v sredini).

