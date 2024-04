družabno

DPŽ Škocjan / Cvetka v družbi posebne kmetice

12.4.2024 | 14:00 | Tekst in foto: Lidija Markelj

Svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji Cvetka Lavrič s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto rada obišče različne prireditve na dolenjskem in belokranjskem koncu, ki jih pripravljajo kmečke ženske.

Najpogosteje so to razstave kruha in drugih jedi, na katerih včasih sodeluje celo v ocenjevalnih komisijah. V svojih nagovorih vedno spodbuja k ohranjanju tradicije povsod, tudi na kulinaričnem področju.

Na nedavnem dogodku v Škocjanu je Cvetki na odru delala družbo posebna kmečka gospodinja – lutka, ki so jo za sceno domiselno uredile škocjanske podeželske ženske.

