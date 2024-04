dolenjska

Modra frankinja / Županjino vino pridelala Bojan in Rok Opara

11.4.2024 | 19:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Čatež - Po zgledu nekaterih drugih občin je tudi Občina Trebnje dobila županjino vino, ki bo namenjeno protokolarnim darilom in promociji dolenjskega vinorodnega okoliša. Danes so v Urbanovi kleti na Čatežu slovesno razkrili, da je županjino vino modra frankinja, ki sta ga pridelala Bojan in Rok Opara.

Rok Opara in trebanjska županja Mateja Povhe

»S projektom županjinega vina sem želela dodatno poudariti in promovirati bogato vinogradniško in vinarsko dediščino občine, saj želim podpreti naše lokalne vinogradnike in vinarje ter jim omogočiti priložnost za promocijo njihovih izdelkov. Hkrati pa želim tudi poudariti pomen trajnostnega razvoja in spoštovanja okolja, saj vinogradništvo močno vpliva na naše okolje. Upam, da bo županjino vino postalo simbol naše ponosne vinarske tradicije ter prispevalo k promociji,« je povedala županja Mateja Povhe, ki se je zahvalila vsem, ki so sodelovali v izboru.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak

Ocenjevanje je potekalo marca, in sicer skupaj z društvenim ocenjevanjem vinogradnikov Trebnjega. Za županjino vino so prejeli šest vzorcev, največ točk pa sta dosegla Bojan in Rok Opara.

»Modra frankinja je zelo dobro vino in ima zelo velik potencial v svetu. Je sorta grozdja med rdečimi vino, vsebuje veliko antioksidantov, še posebej resveratrola. To je dokazano s številnimi znanstvenimi člani. Koncentracija resveratrola je odvisna od same dolžine maceracije, se pravi stik grozdnih kožic s samo tekočino. Lahko s ponosom povem, da smo v naši hiši za županjino vino uporabili zelo dolg čas maceracije. To vino tako vsebuje veliko antioksidantov, v zmernih količinah zelo pozitivno vpliva na naše telo,« je povedal Rok Opara.

Njihovi vinogradi se razprostirajo v Stari Gori pri Mirni, kjer imajo zasajenih okoli 12.000 trt. Letno pridelajo 15.000 litrov vina. »Pridelujemo različne vrste vin. Od rdečih vin imamo žametno črnino in modro frankinjo, od belih pa laški rizling, beli pinot, beli muškat, nekaj malega sauvignona in kraljevino,« je še dodal Rok, ki je vesel, da je njihovo vino zmagalo na letošnjem izboru za županjino vino.

Trebanjska županja z vinogradniki, ki so sodelovali v izboru za županjino vino

Razglasitve županjinega vina so se poleg številnih vinogradnikov udeležili tudi 24. cvičkova princesa Nika Martinčič, ambasador cvička cvička Franci Smrekar in predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, ki je tudi član VTD Čatež pod Zaplazom.

»Zelo sem zadovoljen in vesel, da je tudi naša občina, v kateri so tri vinogradniška društva pristopila k izboru županjinega vina. To je na nek način tudi podpora domačim vinogradnikom, saj vemo, da so danes težki časi za vinogradništvo,« je dejal Jurak.

‹ nazaj