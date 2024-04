posavje

Brežiška ljudska iniciativa v Ljubljano, morda do Bruslja / Vladi predali skoraj 7000 podpisov proti azilnemu domu na Obrežju

11.4.2024 | 13:55 | STA; M. K.

Foto: S. R.

Ljubljana/Brežice/Obrežje - Ljudska iniciative občank in občanov Brežic je vladi dopoldne predala nekaj manj kot 7000 podpisov pod peticijo proti vzpostavitvi azilnega doma na območju Obrežja. Odločitev vlade o tem so označili za enostransko in nestrokovno. Pričakujejo, da jim bo vlada prisluhnila, sicer napovedujejo, da bodo šli vse do Bruslja.

Podžupan Občine Brežice Bogdan Palovšnik je ob predaji podpisov za medije povedal, da je zbranih skoraj 7000 podpisov pokazatelj, da "Obrežje ni prostor za azilni dom". Ob tem je naštel več razlogov - lokacija ni primerna za bivanje, policija ima težave z varovanjem, zato mora vlada najti boljšo lokacijo, je povedal.

"To je problem Slovenije in želeli bi, da se ta problem reši pri nas v Sloveniji. Če to ne bo rešeno v Sloveniji, bomo šli naprej, tudi do Bruslja, ker Bruselj mora vedeti, kam hoče naša država namestiti migrante, in upam, da bomo pri tem uspešni," je napovedal.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert je dodal, da bi se s postavitvijo azilnega doma na mejnem prehodu bistveno poslabšal "varnostni in humanitarni položaj" tako lokalnega prebivalstva kot migrantov. Meni, da vzpostavitev azilnih domov tudi sicer v Sloveniji ni primerna, ker da sta ciljni državi migrantov v glavnem Italija in Nemčija. Ob meji pa se jim zdi primerno ohraniti vpisni center, je dodal.

V peticiji po besedah Palovšnika zahtevajo, da vlada na meji s Hrvaško zagotovi varovanje kot v času schengna, "ko je bil prehod migrantov čez naše področje minimalen". Migranti bi tako imeli vstop v EU nekje na schengenski meji, ne pa na slovenski meji, je dodal podpredsednik krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak.

Vlada je konec februarja, kot je znano, sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizira izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. Omenjeni sklep vlade je naletel na oster odziv lokalnih skupnosti, nasprotovanje takšni odločitvi so lokalni prebivalci izrazili tudi z več protestnimi shodi. Občini sta napovedali tudi upravni spor zoper vladni sklep o azilnem domu.

Zvočni zapisi Podžupan Občine Brežice Bogdan Palovšnik o peticiji Podžupan Občine Brežice Bogdan Palovšnik o peticiji

‹ nazaj