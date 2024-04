posavje

Proti azilnemu domu / Peticijo peljejo vladi

11.4.2024 | 10:40 | M. L.

Brežice - Potem ko so pred dnevi začeli v brežiški občini podpisovati peticijo proti odprtju azilnega centra na Obrežju, danes peticijo z nekaj manj kot 7.000 podpisi želijo predati vladi. Brežiška delegacija je prav zdaj na poti v Ljubljano.

Podpornike iniciative, ki upajo, da jih bo danes vlada sprejela, je pred odhodom v prestolnico pozdravil brežiški župan Ivan Molan.

Peticijo z nekaj manj kot 7.000 podpisi danes želijo predati vladi. (Foto: Občina Brežice)

Župan je ob tem zapisal na družbenem omrežju: »Občina Brežice je od leta 2015 dokaz solidarnosti in humanosti, zato smo s Policijo pristali na razširitev regijstracijsko migrantskega centra na Obrežju, ki naj bi povečal varnost, onemogočil prosto gibanje migrantov po občini in širše ter poskrbel za njihovo osnovno oskrbo na enem mestu (sedaj sta na območju občine Brežice dva registracijsko migrantska centra - na Obrežju in v Brežicah).

Popolno presenečenje pa je bilo, da je Vlada sprejela sklep, da poleg tega želi vzpostaviti azilni dom, v katerem veljajo drugačna pravila gibanja, ki bi poslabšala našo varnost, še dodatno obremenila že tako izčrpano socialno službo in policijo ter povečala tihotapstvo.

Temu v lokalni skupnosti nasprotujejo krajani KS Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina, soglasno podporo je podal tudi Občinski svet, sedaj pa so se podpisi podpore pridružili še ostali, ki so v slaben tedenu dni prispevali skoraj 7000 podpisov.«

Članom delegacije, ki so na poti v Ljubljano, po besedah predsednika krajevne skupnosti Velika Dolina Fredija Žiberta do odhoda v Ljubljano vlada še ni potrdila, da jih bo danes sprejel kdo od njenih predstavnikov.

‹ nazaj