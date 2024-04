dolenjska

Brezplačen prevoz starejših / Občina Šentrupert v mreži Prostofer

11.4.2024 | 09:15 | M. K.

Foto: Občina Šentrupert

Šentrupert - Občina Šentrupert se je včeraj kot 105. občina priključila projektu Prostofer. Ob uradnem začetku je navzoče nagovorila namestnica direktorice AVP Saša Jevšnik-Kafol. Pridružila sta se ji direktorica Občinske uprave Občine Šentrupert Anne Marie Valentar in direktor zavoda Zlata mreža Miha Bogataj.

Prostofer (prostovoljni šofer) je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa je to za številne prevelik strošek.

Odslej jim je Prostofer torej v pomoč tudi v šentrupertski občini.

