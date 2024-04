dolenjska

Prikaz nasprotnih dejstev / MONM: Zagotavljamo kakovostno otroško varstvo

10.4.2024 | 09:50 | M. K.

Novo mesto - Na Mestni občini Novo mesto so se odzvali na poročilo s ponedeljkove novinarske konference mestnega svetnika iz vrst Solidarnosti Uroša Lubeja, na kateri je ta opozoril na težave otrok, ki med letom ob dopolnitvi 11 mesecev starosti ne dobijo mesta v javnih vrtcih.

Zaradi ''enostransko prikazane vsebine v članku'' MO pošilja popravek oz. dopolnitev novice, ki jo objavljamo v celoti.

ODZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO GLEDE MEDLETNIH VPISOV V VRTCE

Na Mestni občini Novo mesto dosledno spremljamo stanje na tem področju in smo skrbno zavezani zagotavljanju kakovostnega otroškega varstva, kar dokazujejo tudi dosedanji doseženi rezultati. V zadnjem šolskem letu smo namreč v Vrtcu Pedenjped odprli polovični medletni oddelek v decembru 2023 in ga potem v januarju 2024 razširili v celega ter dodatno ravno ta mesec še enega. V Vrtcu Ciciban je bil januarja 2024 odprt medletni oddelek v enoti Bibe in februarja 2024 še eden medletni oddelek v enoti Labod. Trenutno potekajo aktivnosti za odprtje še 5. medletnega oddelka, v kolikor bo zadosten interes staršev.

Ob tem velja poudariti, da so pri rednih septembrskih vpisih otrok v vrtce vedno sprejeti vsi otroci, katerih starši izkažejo potrebo za vpis, v medletnem obdobju pa čisto vsakemu posamezniku na željeni datum težko zagotovimo varstvo, še posebno v primerih, ko so pričakovanja vezana tudi na točno določeno lokacijo vrtca.

Skladno s prostorskimi zmožnostmi se trudimo zagotavljati dodatne kapacitete za medletne oddelke, da bi bilo vključenih čim več otrok v vrtce. Poleg tega so v teku tudi novi projekti na področju predšolske vzgoje, in sicer poteka javno naročilo za vrtec v Gabrju ter načrtovana je širitev Vrtca Ciciban v enoti Labod s štirimi oddelki, ki bodo omogočili dodatne prostorske kapacitete.

Spodaj v zvočni priponki je izjava ravnateljice vrtca Pedenjped Novo mesto Mete Potočnik, ki pojasnjuje dejstva glede zasedenosti vrtcev in medletnih oddelkov.

