dolenjska

Čakanje na vrtec / Lubej opozarja na težave pri sprejemanju otrok med letom

8.4.2024 | 13:30 | STA; M. K.

Novo mesto - Novomeški mestni svetnik iz vrst Solidarnosti Uroš Lubej je na novinarski konferenci opozoril na težave otrok, ki med letom ob dopolnitvi 11 mesecev starosti ne dobijo mesta v javnih vrtcih. Takšnih otrok je po njegovi oceni v novomeški občini med 40 in 50, občina pa naredi premalo, da bi jim med letom zagotovila mesto v vrtcih, je prepričan.

Uroš Lubej na današnji novinarski konferenci (Foto: I. Vidmar)

Po Lubejevih besedah gre za otroke, ki starost 11 mesecev, ko se jih po zakonu lahko vključi v vrtec, dopolnijo med šolskim letom, a jih javni vrtci ne morejo sprejeti, ker so polni. Ti otroci morajo zato na vrtec počakati do septembra, do takrat pa so se njihovi starši prisiljeni znajti na najrazličnejše načine. "Nekateri težavo rešujejo s pomočjo starih staršev, drugi se zatekajo k zasebnemu varstvu, ki ni poceni, nekateri pa dajo otroka tudi v varstvo na črno. In to je težava," je prepričan.

Dejanske potrebe manjše?

Mestna občina Novo mesto za takšne otroke med letom zagotovi tri do štiri dodatne oddelke, a je to po njegovem prepričanju premalo. "Ko sem zbiral podatke o tem, je bilo na čakalnem seznamu 86 otrok. Nekateri starši varstva zanje dejansko ne potrebujejo in so na čakalnem seznamu iz različnih drugih razlogov, še vedno pa bi od 40 do 50 staršev svojega otroka vpisalo v vrtec, če bi ga le lahko," je dejal.

Novomeška občina bi morala takoj, ko bi kazalo, da bo lahko napolnila en oddelek, začeti njegovo oblikovanje. Tako delajo tudi v občini Velenje, kjer starši tudi med letom na sprejem v javni vrtec čakajo največ nekaj tednov, je dejal Lubej. Ob tem je dodal, da takšno ravnanje občinam narekuje tudi zakonodaja.

Povedal je še, da se je odpiranja teme lotil, ker ima občutek, da novomeška občina na tem področju naredi premalo in se izgovarja, da čakalni seznam za sprejem v vrtec ne odraža dejanskih potreb oz. da so dejanske potrebe manjše.

