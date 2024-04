kronika

750 evrov in devet kazenskih točk / Motorist v naselju s 104 km/h

9.4.2024 | 10:20 | M. K.

Policisti PP Dolenjske Toplice so med kontrolo prometa v naselju Podturn, kjer je hitrost s splošnim predpisom omejena na 50 km/h, z laserskim merilnikom izmerili hitrost vozniku motornega kolesa znamke Ducati, ki je vozil s hitrostjo 104 km/h. 53 letnemu motoristu so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog v višini 750 evrov, izrečena mu je bila tudi stranska sankcija devetih kazenskih točk, danes poročajo s PU Novo mesto.

Včeraj nekaj pred 7. uro se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti na območju Dolenjega Kamenja. Policisti PP Novo mesto so po ogledu ugotovili, da je zanjo odgovoren 21-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 30-letne voznice. Oba lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodovana peška

Iz zdravstvenega doma so policiste včeraj obvestili, da oskrbujejo žensko, ki naj bi se lažje poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Brežice so ugotovili, da se je nesreča zgodila v Kostanjevici na Krki, kjer je 27-letni voznik ob zavijanju desno spregledal peško, ki je prečkala cesto. Ob trčenju je 38-letna peška padla in se lažje poškodovala. Povzročitelj nesreče ji je nudil pomoč in jo odpeljal v zdravstveni dom.

Vlomi in tatvine

V Črnomlju je med 7. 4. in 8. 4. nekdo vlomil v dva paketomata. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 6. 4. in 8. 4. je v gozdu na območju Podstenic neznanec iz rezervoarjev dveh delovnih strojev iztočil okoli 400 litrov goriva.

V Šutni je med 5. 4. in 8. 4. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel akumulator, agregat in sestavne dele sončne elektrarne. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje) včeraj prijeli 15 državljanov Pakistana, 11 Bangladeša, sedem Indije, šest državljanov Sirije in Egipta, štiri iz Maroka, tri državljane Mongolije in Alžirije, dva državljana Afganistana, državljana Palestine, Turčije in Indije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli deset državljanov Sirije, tri iz Maroka, državljana Egipta in Tunizije ter na območju PP Sevnica (Sevnica) državljana Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 257 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

