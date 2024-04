kronika

Črna kronika / V nesreči dva poškodovana, madeži na Krki pa nenevarni

9.4.2024 | 07:00 | M. K.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Včeraj ob 6.55 sta med Novim mestom in avtocestnim priključkom Novo mesto-zahod trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri prenosu dveh poškodovanih oseb ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Rumeni madeži na Krki

Ob 19.08 so na Topliški cesti v Novem mestu na gladini reke Krke opazili rumene madeže. Gasilci GRC Novo mesto so teren pregledali, izmerili pH vode in ugotovili, da ne gre za onesnaženje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod 6 Iskra Črpalka.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA, TP GOR. POLJE, TP LOŠKA VAS, TP GABRJE PRI SOTESKI;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH – GRČEVJE;

- od 10:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA, izvod 8. GUBČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA LOKA, izvod MALA LOKA - VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mrtvice, nizkonapetostno omrežje – Levo proti Brežicam med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Mrčna sela, nizkonapetostno omrežje – Glažuta med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Tršlavec, nizkonapetostno omrežje – Žabkar med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Cerovec, nizkonapetostno omrežje – Veliki vrh pa med 8:00 in 14:00 uro.

