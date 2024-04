dolenjska

Dan Romov v Brezju / FOTO: Verjamem vase, verjemi tudi ti

9.4.2024 | 09:30 | Besedilo in fotografije: M. Ž.

Najbolj prisrčni so kot vedno najmlajši otroci. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Romi po vsem svetu so včeraj obeležili svoj dan. In tako je tradicionalno bilo tudi v Novem mestu, kjer so popoldne pred Skupnostnim centrom Brezje Žabjak barviti program pripravili otroci in mladostniki iz dnevnih centrov Brezje in Jedinščica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto skupaj s programom Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki tudi deluje v romskem naselju Brezje. »Ravno takšne prireditve, kot je ta, dajejo otrokom in odraslim iz naših programov zagon, da zmorejo in znajo. Zato smo letošnji prireditvi Veseli dive nadeli slogan Verjamem vase, verjemi tudi ti,« je povedala strokovna vodja romskih programov v omenjenem društvu Mojca Vegelj.

Gledališka izrazna točka je nosila ime letošnjega slogana - Verjamem vase, verjemi tudi ti.

Predstavili so se s plesnimi in pevskimi točkami, recitacijo pesmi romske pesnice Jelenke Kovačič ob glasbeni spremljavi, pa tudi gledališko izrazno točko, ki je nosila ime letošnjega slogana. Ta, kot je pojasnila, govori o okovih, v katera so ujeti otroci danes, in kako je pomembno, da jim pustimo, da so to, kar so, in jih ne spreminjamo, ampak sprejemamo. Nastopili so tudi predšolski otroci iz Vrtca Pedenjped – enota Pikapolonica in učenke Osnovne šole Bršljin z recitacijo v treh jezikih – slovenščini, romščini in makedonščini, skupaj z otroci pa je zapel Matic Vidic, ki v naselju vodi pastoralo. Posebno plesno točko presenečenja so pripravili romski srednješolci in učenci zadnje triade osnovne šole, praznovanje pa sklenili z modno revijo izdelkov iz recikliranega materiala, ki so nastali v dnevnem centru, kjer na delavnicah že nekaj časa šivajo z otroki, mladostniki in mladostnicami in mladimi mamicami.

Prireditev so si ogledali številni vabljeni gostje in prebivalci romskih naselij.

V Sloveniji okoli 12.000 Romov

Osmega aprila leta 1971 so Romi so v Londonu organizirali svoj prvi svetovni kongres, kjer so uradno sprejeli ime Rom za vse pripadnike tega naroda. S tem so potrdili svojo identiteto, sprejeli svojo zastavo in himno, država Indija pa jih je uradno priznala za svoje nekdanje prebivalce.

Po oceni Jožeka Horvata Muca, predsednika Zveze Romov Slovenije, v naši državi živi okoli 12.000 Romov, zgodovina njihovega bivanja na slovenskih tleh pa glede na zgodovinske zapise sega 500 let nazaj. Največ jih je v Prekmurju, na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini.

