dolenjska

Dvig varnostne kulture / Gasilci bolj pogosto v DSO Novo mesto

8.4.2024 | 09:30 | M. K.

Novo mesto - V Domu starejših občanov Novo mesto (DSO Novo mesto) so ''v skladu s prizadevanji za zagotavljanje čimbolj kvalitetnega in varnega okolja za bivanje stanovalcev in delovanje zaposlenih'', kot so zapisali v sporočilu za javnost, sklenili sodelovanje z Gasilsko-reševalnim centrom Novo mesto, ki bdi nad požarno preventivo zavoda in prevzema naloge tudi s področja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih.

Foto: DSO Novo mesto

Odslej gasilci za objekt izvajajo tudi tehnično požarno varovanje, kar pomeni, da se alarmi sistema za odkrivanje in javljanje požara prenašajo direktno na gasilsko enoto. V primeru izrednega dogodka se po protokolu v prvih minutah vzpostavi komunikacija z receptorji Doma, ki preverijo situacijo, nato pa sledi odziv gasilske enote za ogled na terenu. Na ogled izvozi skupina gasilcev z gasilskim vozilom z dostopnim časom štirih minut. Če je potrebno posredovanje na terenu, se odziv prelevi v intervencijo in vključi dodatne sile za posredovanje in obvladovanje situacije.

Posledično so v DSO Novo mesto, kot sporočajo, dali večji poudarek tudi praktičnemu usposabljanju zaposlenih, imenovanih kot odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki bi ukrepali ob izrednem dogodku. Usposabljanje bodo izvedli gasilci na lokaciji Doma s simulatorjem za gašenje začetnih požarov z gasilniki in hidranti. Usposabljanje bodo periodično obnavljali vsaka tri leta.

Zaradi zagotavljanja višjega nivoja preventive svojce obveščajo, da bo prisotnost gasilcev v Domu bolj pogosta. S tem bodo gasilci tudi bolje spoznali objekt, kar bo pomembno prispevalo k uspešnemu posredovanju ob izrednemu dogodku.

Odslej imajo tudi zaposleni v Domu možnost hitrejšega alarmiranja in s tem hitrejšega prihoda interventov na lokacijo za obvladovanje nevarne situacije.

Ekipo zaposlenih usposabljajo tudi za temeljne postopke oživljanja, saj se zavedajo ključnega pomena, ki ga imajo prve minute posredovanja. Zdravstveni dom Novo mesto je Domu podaril prenosni avtomatski defibrilator za hitro posredovanje v primeru srčnega zastoja do prihoda reševalcev, za kar so jim zelo hvaležni. Stremeli pa bodo k temu, da se za temeljne postopke oživljanja usposobi vse zaposlene. Urejajo tudi opremo za skupinsko zaščito, v prihodnosti pa bodo v skladu z novo zakonodajo s tehničnimi pripomočki prilagodili objekt za lažjo uporabo stanovalcev in dodali opremo za hitro evakuacijo, so še sporočili iz DSO Novo mesto.

