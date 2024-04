kronika

Ogenj in voda / Gorela lesena lopa in bivalna prikolica; v Kolpi truplo

7.4.2024 | 08:20 | M. K.

Sobota je za naše dežurne službe minila razmeroma mirno.

Včeraj ob 17.03 je v naselju Veliki Slatnik, občina Novo mesto, gorelo v manjši leseni lopi. Ogenj so še pred prihodom gasilcev pogasili domači. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Potov Vrh-Slatnik so pregledali objekt in ostrešje s termo kamero, poroča center za obveščanje.

Ob 22.20 pa je v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorela bivalna prikolica. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Hrvaški policisti iz Kolpe potegnili truplo

Hrvaški policisti so v petek popoldan blizu naselja Mrzljaki v reki Kolpi našli truplo. Neznanega moškega so iz reke potegnili pripadniki hrvaške gorske reševalne službe, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaško policijo so o truplu obvestili slovenski policisti. Za ugotovitev identitete osebe, vzroka smrti in vseh ostalih okoliščin dogodka bodo pristojni opravili preiskavo in obdukcijo, še navaja Hina

