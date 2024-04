dolenjska

Občinski praznik / Občinske nagrade ugledni druščini

6.4.2024 | 14:30 | I. V.

Novo mesto - S slavnostno sejo občinskega sveta je Mestna občina Novo mesto sinoči v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine počastila občinski praznik.

Letošnji nagrajenci Jurij Kobe, Franci Bratkovič, Franc Vrečer in Bojan Radovič v družbi župana Gregorja Macedonija in predsednika komisije za nagrade in priznanja Janeza Povha. (Foto: I. Vidmar)

Častni govornik, župan Gregor Macedoni, je tokrat v svojem govoru izpostavil dosežke v minulem letu, ki jih res ni bilo malo, od bazenskega kompleksa in dveh novih brvi pa vse do obnovljene Fichtenauove hiše in ceste med Pangrč Grmom in Gabrjem, ter napovedal nekaj večjih pridobitev, ki se jih bodo Novomeščani razveselili do naslednjega občinskega praznika ter izpostavil prispevek letošnjih nagrajencev k razvoju mesta in občine.

Tako letos novomeška občina ni dobila novega častnega občana, je pa zato druščina dobitnikov ostalih nagrad tokrat izjemno ugledna. Nagrado Mestne občine Novo mesto je prejel Krkin znanstvenik, redni profesor dr. Franc Vrečer, ki je v Krki zaposlen od leta 1991, trenutno kot pomočnik direktorja Razvoja in raziskav zdravil. Od leta 2004 je dopolnilno kot redni profesor zaposlen tudi na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani kot učitelj in raziskovalec. Njegova raziskovalna in inovacijska dejavnost je zelo obsežna, kar potrjuje osebna bibliografija, ki obsega skoraj 400 enot. Je avtor več kot 90 znanstvenih člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah ter avtor in soavtor znanstvenih prispevkov na številnih domačih in mednarodnih znanstvenih kongresih.

Tokrat so izjemoma podelili dve Trdinovi nagradi, ki sta ju prejela arhitekt Jurij Kobe, eden najvidnejših ustvarjalcev na področju urbanizma in arhitekture zadnjih desetletij v širšem slovenskem prostoru in tudi zunaj meja, ki je pustil tudi zelo močan ustvarjalni pečat v Novem mestu, med drugim tudi z načrti prenove Glavnega trga in širšega območja starega mestnega jedra ter oblikovanjem podobe Julijine brv, in fotograf Bojan Radovič, ki je vse od leta 1979, ko sta s kolegom Sašo Fuisom prvič samostojno razstavljala v Galeriji Dolenjskega muzeja, pa do danes močno zaznamoval fotografsko sceno Novega mesta kot enega pomembnih slovenskih središč fotografije. Na fotografski sceni je dejaven tudi kot kustos, založnik in organizator fotografskih razstav in strokovnih srečanj o fotografiji.

Grb Mestne občine Novo mesto sta prejela Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto in nekdanji prvi direktor prve regijske gospodarske zbornice v Sloveniji – Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, in Društvo vinogradnikov Trška gora - Novo mesto.

Kulturni del letošnje proslave ob občinskem prazniku je pripravilo novomeško folklorno društvo Kres.

‹ nazaj