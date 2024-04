dolenjska

130 let novomeške bolnišnice / Za jubilej prvič zapel bolnišnični pevski zbor

5.4.2024 | 19:25 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Novo mesto - Leto 2024 je za Splošno bolnišnico Novo mesto (SBNM) jubilejno leto, saj praznuje 130 let obstoja in delovanja. To je priložnost za marsikaj, med drugim tudi za pogled v njeno preteklost in prihodnost.

Prvič se je predstavil bolnišnični pevski zbor, ki ga vodi Jernej Fabijan.

Vse to prinaša fotografska razstava z naslovom Splošna bolnišnica Novo mesto skozi čas, ki je na ogled v prenovljeni restavraciji bolnišnice, ter novi informacijski paneli v parku oz. ob pešpoti do glavnega vhoda v bolnišnico, ki bodo na ogled do konca letošnjega leta.

Razstavo so slovesno odprli danes popoldne ob prihajajočem svetovnem dnevu zdravja, ki bo 7. aprila, da bi slavili zgodovinski pomen osrednje regijske bolnišnice, pa tudi poudarili pomen zdravja in blagostanja pacientov in zaposlenih.

Razstavo oz. panoje ob pešpoti sta si poleg direktorice SBNM Milene Kramar Zupan ogledala tudi novomeški župan Gregor Macedoni (na desni) in Jože Okorn (na levi).

Kot je povedala direktorica SBNM dr. Milena Kramar Zupan, ki ustanovo vodi že deveto leto, želijo z razstavo pokazati in povedati, »da sta naša prihodnost in razvoj odvisna od spoštovanja preteklosti, zavzetega in odgovornega dela v sedanjosti in od smele in odločne vizije v prihodnosti.«

Z obema razstavama želijo prikazati razvoj bolnišnice skozi čas, njene pomembne mejnike in vizijo za v prihodnjih deset let. »Zato želimo, da si jo ogleda čim več ljudi,« pravi Kramar Zupan in dodaja, da je bilo panojev kar premalo za prikaz vsega.

O preteklosti in prihodnosti

mag. Ljubinka Počrvina, vodja splošnega oddelka v SBNM

Mag. Ljubinka Počrvina, vodja projektne pisarne v SBNM, ki je avtorica razstave, pove, da panoji v parku predstavljajo predvsem infrastrukturni razvoj bolnišnice od 1949 do danes in načrtovani razvoj v prihodnjem desetletju, medtem ko je fotografska razstava v jedilnici osredotočena na proces, ljudi, zaposlene nekoč in danes.

Največ gradiva je pripravila njihova zaposlena Zdenka Seničar, ki ves čas skrbi za zgodovinski arhiv, veliko vsebine je bilo pripravljene že ob prejšnjih jubilejih.

»Z razstavo želimo sporočiti, da smo bolnišnica z bogato zgodovino in na poti do odlične evropske bolnišnice, » pravi Počrvina.

Bolnišnica sledi spremembam in razvoju

Dr. Milena Kramar Zupan SBNM vodi že tretji mandat.

Poslanstvo bolnišnice po besedah direktorice Milene Kramar Zupan ostaja enako - zagotavljati čim boljše, varne in dostopne storitve ljudem, njen prihodnji razvoj pa je usmerjen v zagotavljanje bolnišničnih potreb za paciente skladno z novo patologijo, novimi zahtevami in razmerami, »saj se zavedamo, da ves svet drvi v razvoj, nič ni konstantnega, spremembe so del vsakdana. Zdravstvo je ena najbolj razvijajočih se panog na svetu, zato je sledenje razvoju tako na področju novih zdravil, tehnologij, kadrovskih zmogljivosti, nove opreme in novih prostorov in postopkov ter organizacije dela izjemnega pomena,« poudari Kramar Zupan.

Zbrani gostje na otvoritvi fotografske razstave

Od začetka pred 130 leti, ko je začela delovati moška bolnišnica, pa do pridobitve ženske bolnišnice in nato skozi razvoj vse do današnjega dne, je ustanova doživela veliko prelomnih trenutkov. Med glavnimi v obdobju zadnjih desetih let so bile po besedah direktorice zagotovo ustanovitev urgentnega centra, vzpostavitev koronografskega laboratorija in nove intenzive terapije ter novih metod zdravljenja ortopedije. »Vse to je res bistveno vplivalo na kakovost, varnost zdravstvenih storitev za paciente,« pove.

Ponosni na svoj pevski zbor

Dosedanji direktorji SBNM

Direktorica SBNM je ponosna, da se je ob tem dogodku prvič javno predstavil novoustanovljeni bolnišnični pevski zbor, ki ga vodi Jernej Fabijan. V njem prepevajo zaposleni, pretežno ženske, ki imajo smisel in veselje do petja. Pevci so se predstavili s kar nekaj slovenskimi popevkami in večglasnim petjem. Močan aplavz in navdušenje jim bo gotovo spodbuda za nadaljnje delo naprej in morda se navduši še kdo iz kolektiva in se jim pridruži.

Zbrane je nagovorila tudi Martinka Picelj, predsednica Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine. »Bolnišnici smo hvaležni, ker marsikdo od naših bolnikov ne bi preživel, če bolnišnica ne bi imela tako dobro in hitro organiziranega zdravljenja ter interventne ekipe,« je dejala.

