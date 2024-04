dolenjska

15. Dan za spremembe / »Najbolj zlata je prostovoljska lopata!«

5.4.2024 | 13:45 | M. K.

Novo mesto - Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti in ustvarjanju priložnosti, da se vsak lahko preizkusi v vlogi prostovoljke ali prostovoljca, letos poteka že petnajstič. Pod sloganom Najbolj zlata je prostovoljska lopata je letos organiziranih več kot 170 prostovoljskih aktivnosti, ki potekajo v več kot 75 krajih. Med organizatorji so društva, vrtci, šole, krajevne skupnosti, občine, javni zavodi in posamezniki. Po vsej državi bo aktivnih več kot 525 organizacij in več kot 5.700 prostovoljcev.

Območno združenje RKS Novo mesto je danes povezalo mlade iz OŠ Šmihel, Gimnazije Novo mesto, Šolskega centra Novo mesto – SERŠTG, Kmetijske šole Grm in prostovoljce RK s stanovalci Doma starejših občanov Novo mesto in uporabniki Varstveno delovnega centra Novo mesto.

120 mladih in starejših je »soustvarjalo skupnost« z urejanjem okolice, vrtov in zelenic pri DSO Novo mesto in VDC Novo mesto. Vsi so uživali v druženju, dejavnostih in živahnih pogovorih, so sporočili iz RK.

Prostovoljka, gimnazijka Živa je povedala: »Na akciji Dan za spremembe kot prostovoljka sodelujem prvič. Zdi se mi lepo, da pridemo mladi malo pomagat ljudem, danes urejamo okolico tukaj pri DSO in se družimo s starejšimi. Všeč mi je poklepetati z njimi, medgeneracijsko druženje se mi zdi pomembno in bi še prišla na takšne akcije.«

89-letni Jože, stanovalec iz DSO NM, pa je današnjo prostovoljsko akcijo pospremil z besedami: »Vse življenje sem bil vajen delati, sem izučen čevljar, delal sem tudi kot mornar. Zdaj sem dve leti v DSO in sem rade volje prišel pomagat na današnjo akcijo. Res delam lažja dela, imam težave z zdravjem, sem pa vesel družbe mladih. Si želim še več takšnih akcij, da bi se družili z mladimi obiskovalci.«

