gospodarstvo

Najuglednejši delodajalci / Med top 10 Krka in Akrapovič

4.4.2024 | 14:30 | STA; M. K.

Naziv najuglednejši delodajalec 2023 si je prislužila farmacevtska družba Lek; slavila je peto leto zapored, skupno pa šestič. Uspešna podjetja se zavedajo, da lahko z ugledom pritegnejo najboljše kadre in da morajo, če jih želijo zadržati, poskrbeti tudi za njihovo zadovoljstvo, so ob današnji razglasitvi poudarili organizatorji.

Najuglednejši delodajalci 2023 (Foto: Vid Rotar)

Predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija Robert Ljoljo je ob prevzemu priznanja v Ljubljani poudaril, da je visok ugled, ki ga uživa Lek med kandidati na trgu dela, rezultat usmerjenega razvoja spodbudnega in kakovostnega delovnega okolja, ki temelji na raznolikosti, pravičnosti in vključenosti, so po prireditvi sporočili iz Leka.

Kot je tudi dejal Ljoljo, s sodelavci skupaj gradijo kulturo opolnomočenosti in agilnosti, ki da je ključna za prodornost na zahtevnem farmacevtskem trgu. "Ustvarjamo delovno okolje, v katerem se počutijo dobro in so cenjeni zaradi svojih sposobnosti in prispevka. Okolje, ki spodbuja odprto komunikacijo, nenehno učenje, sodelovanje in ustvarjalnost ter jim omogoča, da razvijejo vse svoje potenciale," je navedel.

"V bližnji prihodnosti načrtujemo tudi dva večja vala zaposlovanja - naš nov visokotehnološki center za biofarmacevtsko proizvodnjo v Lendavi bo prinesel 300 novih delovnih mest, še 200 delovnih mest pa do leta 2026 načrtujemo v najsodobnejšem centru za razvoj podobnih bioloških zdravil v Ljubljani," je še razkril.

Ob Leku so se med top 10 uglednih delodajalcev, ki jih z obsežno spletno raziskavo svojega zaposlitvenega portala MojeDelo.com išče Styria digital marketplaces, uvrstili Krka, Akrapovič, Novartis, Pipistrel, Dars, A1 Slovenija, Petrol, Dewesoft in Telekom Slovenije.

Organizatorji so certifikate podelili tudi v kategorijah ugledni delodajalec po panogah in ugledni delodajalec po kategorijah.

Raziskava Ugledni delodajalec 2023 je sicer pokazala še, da talenti zlahka zamenjajo delodajalca, "če jim delovno mesto ni pisano kožo, če se ne ujamejo z vrednotami podjetja in če delodajalci niso pozorni na njihove želje in potrebe", so danes pojasnili v Styria digital marketplaces.

Spoštovanje zaposlenih se je po njihovih navedbah ponovno izkazalo kot najpomembnejša preferenca tako akademskih kot neakademskih strokovnjakov. Anketiranci so na drugo in tretje mesto postavili prijetne medsebojne odnose in uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem. Vsa ta pričakovanja so postavili pred plačo, je podčrtala direktorica Styria digital marketplaces Sarah Jezernik Konovšek.

V raziskavi je med decembrom 2023 in marcem 2024 sodelovalo več kot 10.000 strokovnjakov iz Slovenije, tako akademskih z diplomo kot neakademskih brez nje.

‹ nazaj