kronika

Počena cev / Voda zalivala hišo; vojni ostanki v gozdu

4.4.2024 | 07:00 | M. K.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 14.51 je v Novomeški ulici v Straži zaradi počene vodovodne cevi iztekala voda v prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenja Straža so iz prostorov posesali izlito vodo.

Vojni ostanki v gozdu

Ob 15.15 je med naseljem Dobliče in Grič pri Dobličah, občina Črnomelj, občan v gozdu naletel na neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so na kraju najdbe odstranili in uničili topovsko granato 100 mm, tri vžigalnike topovske granate in 16 kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Gorelo vejevje

Ob 20.10 je v gozdu pri Skalni ulici na Otočcu, občina Novo mesto, gorelo vejevje na zapuščenem kurišču. Gasilci PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli enega kvadratnega metra.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ, TP OBČICE, TP OBČICE 2, TP BAZA 20, TP POLJANE, TP CEROVEC PRI KOČV. POLJANAH, TP GRIČ PRI PODTURNU;

- od 9:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS, izvod 3. TOKOKROG DESNO;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER, TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE1 1983;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE 1983, TP GOR. DOLE 1983, TP DOLE 1960, TP JELENDOL, TP BUČKA1 1996, TP BUČKA2 1996, TP ZLOGANJE2 1997;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9.00 in 12.00 prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Drečji vrh, nizkonapetostno omrežje – Žgajnar

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Bojnik, Otavnik, Jeprjek in Marendol med 9:00 in 14:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Kostak deponija in Raceland med 10:00 in 12:30 uro ter na območju TP Kostak deponija 1 med 10:00 in 13:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Črnc, nizkonapetostno omrežje – Turnšek med 9:00 in 13:00 uro.

