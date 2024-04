dolenjska

Gault&Millau Slovenija / Štiri kape Debeluhu, tri Repovžu, Finku, Rakarju in Vovku

3.4.2024 | 14:00 | M. K.

Foto: Peter Irman

Eden najvplivnejših mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije Gault&Millau je štiri kape in s tem naziv najboljše v Sloveniji letos podelil desetim restavracijam. Šef leta 2024 je postal David Žefran iz kranjskogorske restavracije Milka, šef prihodnosti pa Ago Špacapan iz Špacapanove hiše v Komnu, so danes sporočili iz vodnika.

Prejemniki štirih kap; Jure Tomič iz Ošterije Debeluh drugi z desne

Vodnik je ocenjevanje ponudbe gostinskih lokalov po vsej Sloveniji izvedel šesto leto zapored. Najboljšo oceno si je tudi letos prislužila Hiša Franko iz Starega sela pri Kobaridu, štiri kape pa so prejele še Gostilna Pri Lojzetu (Dvorec Zemono, Vipava), Grič (Šentjošt nad Horjulom), Hiša Denk (Zgornja Kungota), Ošterija Debeluh (Brežice), Restavracija Milka (Kranjska Gora), Restavracija Strelec (Ljubljana), Restavracija Mak (Maribor), Restavracija Pavus (Grad Tabor Laško) ter JB restavracija (Ljubljana).

Poleg tega so 30 restavracijam podelili tri kape (med njimi so Gostilna Repovž iz Šentjanža, Hiša Fink iz Novega mesta, Gostilna Rakar z Gorenjih Ponikev in Gostilna Vovko z Rateža), razglasili pa so še prejemnike posebnih priznanj. Ob že omenjenih šefih leta in prihodnosti si je naziv šefa tradicije prislužil Simo Komel (Bistro Grad Štanjel, Štanjel), mladega talenta Rok Smonkar (Posestvo Gjerkeš, Fikšinci), najboljšega sommelierja/natakarja pa Andrej Kurež (Restavracija Hotela Marina, Izola).

Naziv najboljši pop - gre za kategorijo priljubljenih, dobro obiskanih, trendovskih in dostopnih restavracij - je letos pripadel Etno hiši Baščaršija (Maribor). Nagrado za najboljšega slaščičarja sta tokrat prejela Saša Mišič in Matevž Kmet (Restavracija Cubo, Ljubljana).

Direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić je na dogodku, ki je v torek potekal v Ljubljani, povedala, da je njihovo poslanstvo že od vsega začetka, torej nekaj več kot pol stoletja, odkrivanje vrhunskih kulinaričnih dosežkov. Veseli jo, da so med letošnjimi prejemniki posebnih priznanj "izjemni šefi, ki gostom vsak dan postrežejo jedi s svojo polno predanostjo".

"Slovenija kljub svoji majhnosti krepi sloves gastronomske velesile," pa je dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. Kot je dodala, skupaj z Gault&Millau širijo glas o dosežkih, ki odsevajo bogastvo slovenske kulinarične dediščine in inovativnost slovenskih šefov.

Debeluhova degustacija na prireditvi

Nagrajenci Gault&Millau Slovenija 2024

I. Posebna priznanja:

Chef leta: David Žefran, Restavracija Milka, Kranjska Gora

Chef prihodnosti: Ago Špacapan, Špacapanova hiša, Komen

Chef tradicije: Simo Komel, Bistro Grad Štanjel, Štanjel

Mladi talent: Rok Smonkar, Posestvo Gjerkeš, Fikšinci

Najboljša slaščičarja: Saša Mišič in Matevž Kmet, Restavracija Cubo, Ljubljana

Najboljši POP: Etno hiša Baščaršija, Maribor

Najboljši sommelier/natakar: Andrej Kurež, Restavracija Hotela Marina, Izola

II. Najboljše restavracije:

Prejemniki 4 kap:

Hiša Franko, Staro selo pri Kobaridu, 18,5/20

Gostilna Pri Lojzetu, Dvorec Zemono, Vipava, 17,5/20

Grič, Šentjošt nad Horjulom, 17,5/20

Hiša Denk, Zgornja Kungota, 17,5/20

Ošterija Debeluh, Brežice, 17,5/20

Restavracija Milka, Kranjska Gora, 17,5/20

Restavracija Strelec, Ljubljana, 17,5/20

Restavracija Mak, Maribor, 17/20

Restavracija Pavus, Grad Tabor Laško, 17/20

JB restavracija, Ljubljana, 17/20

Prejemniki 3 kap:

DAM restavracija, Nova Gorica, 16,5/20

Galerija okusov, Novo Celje, 16,5/20

Gostilna Mahorčič, Rodik, 16,5/20

Gostilna Repovž, Šentjanž, 16,5/20

Restavracija COB, Portorož, 16/20

Špacapanova hiša, Komen, 16/20

Bistro Grad Štanjel, Štanjel, 15,5/20

Danilo – gostilna in vinoteka, Reteče, 15,5/20

Gostilna Krištof, Predoslje, 15,5/20

Gostilna Rajh, Murska Sobota, 15,5/20

Hiša Fink, Novo mesto, 15,5/20

Hiša Linhart, Radovljica, 15,5/20

Majerija, Slap, 15,5/20

Restavracija Calypso, Nova Gorica, 15,5/20

Restavracija Cubo, Ljubljana, 15,5/20

Restavracija Harfa, Ljubljana, 15,5/20

Restavracija Mangrt, Log pod Mangartom, 15,5/20

Restavracija Rizibizi, Portorož, 15,5/20

Bistro Štorja, Postojna, 15/20

Gostilna As, Ljubljana, 15/20

Gostilna Jež, Jagnjenica, 15/20

Gostilna Rakar, Gorenje Ponikve, 15/20

Gostilna Vovko, Ratež, 15/20

Hiša Krasna, Lokev, 15/20

Miza za štiri, Zgornja Polskava, 15/20

Pen Klub restavracija, Ljubljana, 15/20

Restavracija Dveri-Pax, Jarenina, 15/20

Restavracija Hotela Marina, Izola , 15/20

Restavracija Spargus, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, 15/20

Restavracija Sophia, Portorož, 15/20

Celoten seznam vseh, ki so se uvrstili v vodnik, bo znan konec meseca z izidom tiskane izdaje vodnika.

