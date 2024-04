kronika

Trčenje treh / FOTO: Prometna nesreča na Levičnikovi cesti

3.4.2024 | 12:00 | M. K.

Včeraj nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo več vozil na Levičnikovi cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je zanjo odgovoren 48-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 25-letnega voznika, ki je vozilo ustavil zaradi stoječe kolone. Vozilo 25-letnika je po trčenju odbilo v tovorno vozilo pred njim. Tri potnice iz vozila 25-letnika so se lažje poškodovale, oskrbeli so jih v novomeški bolnišnici. Povzročitelju bodo policisti izdali plačilni nalog.

Trčenje na Levičnikovi (Foto: FB PKD)

Poostren nadzor brežiških policistov

Policisti PP Brežice so v ponedeljek na območju Brežic ugotavljali prekoračitve dovoljene hitrosti in druge kršitve cestno prometnih predpisov. Ob začetku motoristične sezone so bili pozorni tudi na kršitve motoristov. Vsi kontrolirani motoristi so med vožnjo uporabljali varnostne čelade, imeli so tehnično brezhibne motorje in nihče ni vozil pod vplivom alkohola. So pa na območju Krške vasi in Cerkelj ob Krki trem izmerili prekoračitve hitrosti, in sicer vozniku trikolesa, ki je vozil s hitrostjo 115 km/h, vozniku motornega kolesa, ki je vozil 133 km/h, in prav tako motoristu, ki je vozil 135 km/h. Vsem so zaradi kršitev izdali plačilne naloge.

Meritev na območju Cerkelj ob Krki (PUNM)

Na območju Čateža ob Savi so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zasegli so mu avtomobil, izdali plačilni nalog v višini 500 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. V Brežicah so zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 2,4 promila alkohola, in v Krški vasi voznika z 1,6 promila alkohola. Odvzeli so jima vozniška dovoljenja in na sodišče naslovili obdolžilna predloga. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjeni kršitvi določa globo v višini 1.200 evrov, kršitelju pa se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Prehiter za 52 km/h

Včeraj nekaj pred 18. uro so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf srbskih registrskih oznak. 27-letni voznik iz Srbije je na območju Čateža ob Savi peljal s povprečno hitrostjo 182 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 52 km/h. Plačal bo globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Slovenska vas, Brežice, Loče, Kapele, Podvinje) včeraj prijeli 22 državljanov Afganistana, 17 Pakistana, 11 Sirije, šest državljanov Maroka, tri Nepala, dva državljana Konga in Šrilanke, državljana Gane, Nigerije in Indije. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Miliči) so prijeli šest državljanov Sirije, štiri iz Maroka in državljana Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 220 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 19. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vloma, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

