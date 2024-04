dolenjska

Za varno vožnjo / FOTO: V Mirno Peč po blagoslov 12.000 motoristov

1.4.2024 | 15:45 | Tekst in foto: M. Žnidaršič

Mirno Peč so danes preplavili motoristi. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Mirno Peč so na današnji velikonočni ponedeljek tradicionalno preplavili motoristi in motoristke iz vse Slovenije, pa tudi kakšen iz tujine bi se našel. Moto klub Trebnje je namreč pripravil že 26. vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev, ki se ga je v lepem vremenu po oceni Leopolda Pungerčarja, enega od pobudnikov tega srečanja in novega predsednika Avto moto Zveze Slovenije, udeležilo okoli 12.000 motoristov in motoristk, med njimi je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je tudi sama navdušena motoristka.

Blagoslov za srečno vožnjo pred začetkom motoristične sezone.

Posebna gostja letošnjega blagoslova je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Na Dolenjsko sicer ni prišla na svojem motorju, a ne glede na to blagoslov, ki ga je podelil domači župnik Janez Rihtaršič, ob njem pa sta bila še nekdanji mirnopeški župnik Janez Šimec, tudi sam motorist, ki je leta 1998 začel z blagoslovom, in policijski kaplan Jona Janez Vene, bo zagotovo veljal za vse tiste, ki so srečanja udeležili brez svojih motorjev.

S tradicionalnim dogodkom želijo na začetku motoristične sezone opozoriti tudi na prometno varnost. To sta poudarila tako Pungerčar kot predsednica republike. »Življenje je neprecenljivo in nezamenljivo, zato vsem polagam na srce – bodite na cesti pozorni drug na drugega kjerkoli in kadarkoli že ste. Statistika varnost je vsako leto boljša, kar je posledica tudi treninga varne vožnje, dobre samozavesti, izkušenosti, predvsem pa tudi dobrih izobraževanje v smeri upoštevanja prometnih predpisov,« je dejal prvi mož AMZS.

Skupina prijateljev iz Črnomlja in Metlike.

Člani moto kluba Šentjanški junci so redni udeleženci blagoslova, za začetek si pripravijo velikonočni zajtrk.

Nataša Pirc Musar pa v tem duhu nadaljevala: »Velika odgovornost je na nas motoristkah in motoristih. Smo bolj ranljivi v prometu, zato moramo biti toliko bolj previdni … Rada bi vas prosila, da greste s premislekom in trezno na cesto, da pazite nase in na vse ostale udeležence v prometu. Želim si, da vsi skupaj sledimo cilju nič - nič mrtvih, nič hudo poškodovanih. Motor nam je vsem skupaj užitek, veselje in svoboda, ne bom rekla, da naj bo veselje z vetrom v laseh, saj vsak pameten motorist da na glavo čelado. Naj zaključim z mislijo anonimnega motorista: 'Preden zaženete motocikel, vklopite možgane … in nato pazite na vse, ki tega še niso storili.'«

Pred blagoslovom je bila ob 10. uri maša v farni cerkvi sv. Kancijana. Prireditev je vodil Slavko Podboj, v priložnostnem kulturnem programu so nastopili cerkveni otroški pevski zbor pod vodstvom Katje Šuštaršič in Mirnopeški harmonikaši, za dobro razpoloženje pa je nato skrbel ansambel Veseli Dolenjci.

Mirnopeški harmonikarji in ansambel Veseli Dolenjci so zaigrali tudi skupaj.

