Leopold Pungerčar je novi predsednik AMZS

7.3.2024 | 14:35

Leopold Pungerčar za govorniškim odrom na ponedeljkovi skupščini (Foto: AMZS)

Ljubljana/Mirna Peč - Potem ko je decembra lani z mesta predsednika Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) odstopil Andrej Brglez, je skupščina zveze v ponedeljek za novega prvega moža največje slovenske nevladne organizacije na področju mobilnosti izvolila Mirnopečana Leopolda Pungerčarja.

Pungerčarjevi ključni cilj so nadaljnja rast članstva in visoka raven storitev za člane AMZS, krepitev aktivnosti AMZS na področju varne mobilnosti v sodelovanju z avto-moto društvi in klubi v lokalnih okoljih ter aktivna podpora slovenskemu motošportu in kartingu, so danes sporočili iz AMZS.

Zakoniti zastopniki polnopravnih članic AMZS so na skupščini izbirali med dvema kandidatoma za predsednika: Antonom Breznikom iz avto-moto društva Orehova vas, ki je AMZS že vodil v obdobju 2013-2021, in Leopoldom Pungerčarjem iz avto-moto društva Trebnje. Breznika je podprlo devet članic, Pungerčar pa je dobil 44 glasov.

Novi predsednik AMZS, ki ga Dolenjci med drugim poznajo kot enega od organizatorjev vseslovenskega blagoslova motorjev in motoristov v Mirni Peči, se je po izvolitvi zahvalil za zaupanje in dejal: "Prizadeval si bom, da bo članstvo v AMZS še naprej raslo, pri čemer pa je predpogoj, da bomo upravičili zaupanje naših članov, visoka raven storitev."

Na področju varne mobilnosti mora AMZS po njegovih besedah ohraniti vlogo enega najpomembnejših deležnikov v državi. "To nam bo med drugim uspelo s še bolj aktivnimi avto-moto društvi in klubi v lokalnem okolju. Aktivneje pa moramo podpirati tudi društva ter športnice in športnice, ki tekmujejo pod okriljem AMZS, in na ta način krepiti slovenski motošport in karting," je dodal.

Brglez je z mesta predsednika AMZS odstopil 11. decembra lani. Kot so takrat sporočili iz zveze, je razlog za odstop nestrinjanje s spremembami, ki jih prinaša preoblikovanje podjetja AMZS iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Naloge predsednika je takrat začasno prevzel podpredsednik Tomaž Andrejka.

M. K.