kronika

Sinoči mrk / Na desnem bregu Krke brez elektrike; hudo poškodovana na štirikolesniku

1.4.2024 | 08:10 | M. K.

Tudi semaforji pri Planetu Tuš v Novem mestu sinoči zaradi izpada elektrike niso delovali. (Foto: FB PKD)

Sinoči ob 22.00 je bila prekinjena oskrba z električno energijo v Novem mestu. Na desnem bregu reke Krke je bilo v izpadu 18 transformatorskih postaj. Dežurna služba Elektra je okvaro odpravila do 23.30 ure.

Gasili ob gozdni cesti

Včeraj so gasili pod Herinjo vasjo. (Foto: PGD Otočec)

Včeraj ob 17.40 so pri počivališču Starine, pod Herinjo vasjo, občina Novo mesto, gasilci PGD Otočec ob gozdni cesti pogasili kurišče brez nadzora. Zgorelo je okoli30 kvadratnih metrov podrasti, vej in grmovja.

Huje ranjena

PU Ljubljana pa poroča o petkovi prometni nesreči s štirikolesnikom ob Rudniškem jezeru v Kočevju. Voznik je vozil po makadamski poti in zaradi vožnje s preveliko hitrostjo zapeljal izven vozišča in trčil v drevo. Voznik in sopotnik na štirikolesniku sta se pri tem huje poškodovala, vendar po do zdaj znanih podatkih njuno življenje ni ogroženo. Policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, dodajajo na PU.

‹ nazaj