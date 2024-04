dolenjska

Halo, tukaj bralec Dolenjca! / Razočarana nad (ne)obveščanjem šole o nezgodi v šolskem avtobusu

31.3.2024 | 12:00

OŠ Center

Mama enega od učencev novomeške Osnovne šole Center, vozača, nam je sporočila, da je imel šolski avtobus v sredo zjutraj nesrečo, da sicer ni bilo nič hujšega in da poškodovanih ni bilo, da pa je razočarana, ker o nesreči in stanju udeležencev vodstvo šole ni obvestilo staršev. »Prav bi bilo, da nam kaj sporočijo ali vsaj objavijo na spletni strani šole, ne pa da se starši kličemo med sabo in preverjamo, kako je z otroki. Tak odnos vodstva šole se mi ne zdi primeren,« je povedala.

Ravnateljica OŠ Center Marta Pavlin je pojasnila, da razume skrb staršev, vendar so morali najprej razjasniti, kaj se je zgodilo, da so jim lahko dali prave informacije. »Prevoznik šolskega avtobusa nas je nekaj minut pred 9. uro obvestil, da se je 20. marca na jutranji vožnji šolskega avtobusa pripetila nezgoda. Po navedbah prevoznika in učencev se je to zgodilo na postajališču pred Tušem v Ločni. Voznik je avtobus zaustavil, da bi posredoval zaradi neprimernega obnašanja nekaterih učencev, pri čemer pa ni bil nihče poškodovan. Takoj smo sklicali učence vozače in se z njimi pogovorili o dogodku. Nekateri učenci so povedali, da so se ustrašili, a nihče ni bil poškodovan. Po skupnem sestanku smo se še individualno pogovorili s posameznimi učenci. V tem času smo odgovorili tudi tistim staršem, ki so nas zaprosili za informacije,« je povedala ravnateljica in dodala, da je prevoznik nezgodo prijavil policiji. »Vodstvo prevoznika smo še pozvali, da zagotovi varne prevoze šolskih otrok. Dogovorili smo se, da se ob neprimernem vedenju učencev takoj obrne na šolo, ki bo primerno ukrepala in stopila v stik s starši. V obvestilu, ki smo ga pripravili za starše, pa smo jih zaprosili, da se o pravilih obnašanja v avtobusu doma pogovorijo z otroki,« je še dejala.

