dolenjska

Festival mirnopeških pirhov / Ustvarjalnice in razstava velikonočnih izdelkov

30.3.2024 | 17:00 | M. K.

Mirna Peč - Na veliki četrtek so v Kulturnem društvu Četrtkova brenčanja v Mirni Peči prvič pripravili Festival mirnopeških pirhov. Zadnje četrtkovo marčevsko popoldne so Brenčači preživeli v družbi otrok in njihovih staršev v skupnem ustvarjanju velikonočnih dekoracij.

Pripravili so več različnih ustvarjalnic, s katerimi so obiskovalcem želeli omogočiti, da s svojimi izdelki, ob nihovi pomoči, izdelajo prave velikonočne umetnine. Stremeli so k temu, da za ustvarjanje uporabijo čimveč naravnega materiala. Tako so se na mizah znašli le plastična jajca in volna, vrvice, bekove veje, les, okrasni trakovi, papirnati kozarčki ter čisto prava kuhana jajca.

Na ustvarjalnicah so otroci s pomočjo staršev ali Brenčačev izdelali po šest različnih izdelkov. Tako so se preizkusili v risanju prisrčnih podob na bela kuhana jajca, pisano obarvane pirhe so z dodajanjem papirnatih ušes, noskov in oči spreminjali v zajčke, piščančke, volkove, muce … Tudi lesene krogce so na podoben način z dodajanjem barve, vrvic, trakov in filca spremenili v živali. Otroška domišljija res nima meja, so ugotovili organizatorji.

Tisti bolj spretni so zelo pozorno z vrvico ovijali plastične pirhe in jih okrasili še s čipkastim trakom. Za vse narejene pirhe so izdelali še košarico iz papirnatega lončka, volne in kosmatene žičke. Najbolj ustvarjalni pa so iz bekovih vej oblikovali čudovite velikonočne vence, ki so jih okrasili s trakovi, lesenimi dodatki in prazničnimi okraski.

V preddverju Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je postavljena razstava predvsem kvačkanih velikonočnih izdelkov, ki so nastali med prsti ustvarjalnih Mirnopečank in dveh Novomeščank. Predstavile so se Darja Kastelic, Malči Zajc, Marija Mojca Rajer, Nežika Režek ter Marjana Vidic in Marija Golob. Prvič se je s svojimi lesenimi izdelki predstavila Manca Papež, ki ustvarja pod imenom Unikatni nakit in les Manca. Predstavila se je tudi Cvetličarna Mirna Peč s cvetličnimi aranžmaji in sveže pečenimi piškoti. Erika Zupančič iz LepoToplo se je tokrat predstavila s kvačkanimi pirhi in pisanimi, puhastimi obeski in trakovi za ušesa iz merino volne, so še sporočili iz Kulturnega društva Četrtkova brenčanja.

