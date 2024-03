dolenjska

Nasilje nad starejšimi / Biti pozoren na vsak skrit znak

30.3.2024 | 16:00 | L. Markelj

Nasilje nad starejšimi ne sme biti tabu tema. (Foto: L. M.)

Novo mesto - O nasilju ni lahko govoriti, čeprav je nesprejemljivo. Dolga leta je veljalo za tabu temo, zlasti nasilje nad starejšimi. Da bi ga bilo manj, je Društvo za pomoč osebam z demenco Spominčica Novo mesto v Knjižnici Mirana Jarca pred kratkim pripravilo predavanje z okroglo mizo na to temo, gostja pa je bila nekdanja varuhinja človekovih pravic, psihiatrinja in sistemska družinska terapevtka dr. Zdenka Čebašek Travnik.

Nasilje nad starejšimi – o njem v Sloveniji nimamo konkretnih podatkov, ocenjuje pa se, da ga je deležnih več kot 60.000 starejših – pomeni kršitev človekovih pravic in vključuje fizično, spolno, psihološko in čustveno zlorabo, finančno in materialno zlorabo, pa tudi bolj posredne, prikrite oblike nasilja, kot so zapuščanje, zanemarjanje ter resna izguba dostojanstva in spoštovanja. Nasilje nad starejšimi je tudi umiranje v samoti, neredko v bolečinah v domačem okolju, ali pa sistemsko neurejeno institucionalno varstvo in dolgotrajna oskrba. Tu trčimo ob pomanjkanje namestitvenih zmogljivosti v domovih za starejše in drugod, hkrati pa je več kot tisoč praznih postelj zaradi hudega pomanjkanja negovalnega in oskrbovalnega kadra. A to so že druge težave. Nasilje nad starejšimi je tudi nadlegovanje akviziterjev in raznih prodajalcev po domovih.

