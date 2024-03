kronika

Brez poškodovanih / Med Dvorom in Žužemberkom z avtom na streho

30.3.2024 | 08:00 | M. K.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 6.30 se je na cesti Dvor - Žužemberk pri Mačkovcu pri Dvoru osebno vozilo prevrnilo na streho in obstalo na vozišču. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in pomagali avto vleki. Za čiščenje posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. Poškodovanih ni bilo.

Gorela suha trava

Ob 19.53 je v bližini Osrečja pri Škocjanu gorela suha trava. Gasilci PGD Škocjan so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

