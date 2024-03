kronika

Zaposlovanje tujcev / V sevniškem podjetju delali na črno

29.3.2024 | 12:30 | M. K.

Policisti PP Sevnica so v sredo na območju Sevnice opravili poostren nadzor, v katerem so ugotavljali kršitve določil Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Med nadzorom so opravili 45 identifikacijskih postopkov in pri nadzoru podjetja s sedežem na območju PP Sevnica ugotovili več kršitev, povezanih z zaposlitvijo tujcev, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Trije tujci, ki so opravljali delo, niso imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi, niso bili vključeni v obvezna zavarovanja in niso imeli ustreznih soglasij za delo v Sloveniji. Državljan Srbije in dva državljana Bosne in Hercegovine tudi niso imeli dovoljenj za prebivanje v Sloveniji.

Zaradi ugotovljenih kršitev so policisti postopek predali uslužbencem FURS, ki so ukrepali zaradi kršitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Tujcem so bile izrečene globe in izdane odločbe, na podlagi katerih so bili napoteni, da zapustijo Slovenijo. Zoper odgovorno in pravno osebo podjetja bo uveden postopek zaradi omogočanja in pomoči tujcu, da nezakonito prebiva na območju R Slovenije.

‹ nazaj