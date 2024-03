kultura

Nagrade JSKD / Srebrna plaketa Janku Avsenaku

29.3.2024 | 10:00 | M. K.

Janko Avsenak ob direktorju JSKD Damjanu Damjanoviču (Foto: Matej Maček)

Ljubljana, Brestanica - Javni sklad za kulturne dejavnosti je že tradicionalno podelil najvišja državna priznanja in odličja v ljubiteljski kulturi za leto 2023 tistim posameznikom, ki so zaslužni za njen razvoj in popularizacijo. Podelitev prestižnih priznanj za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture je potekala v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. Poleg zlate plakete za življenjsko delo, ki jo je prejel Marjan Pungartnik, so podelili še Zlati znak in štiri srebrne plakete. Slednja pa je šla tudi v roke Brestaničana Janka Avsenaka.

IZ OBRAZLOŽITVE

Janko Avsenak se je rodil v družini, ki je zavestno negovala ljubezen do domače besede, pesmi, glasbe in v svojo kulturno naravnanost znala pritegniti tudi otroke. Po zgledu svojega očeta Vinka Avsenaka je Janko Avsenak ljubezen do glasbe in kulture prenesel tudi na svoje otroke. Svojo izpovedno moč in širino kulturnega doživljanja je podarjal različnim kulturnim skupinam in raznovrstnim področjem, hkrati pa gradil temelje ljubiteljske kulture v kraju in občini. Na nižji Glasbeni šoli Krško je dokončal klavir in violino. Po vzoru očeta Vinka, ki je bil prvi zborovodja moškega zbora, je leta 1973 povabil mlade iz Brestanice in okolice ter ustanovil Mladinski mešani pevski zbor. Posebno pozornost namenja uglaševanju glasbil s tipkami. Deloval je tudi kot gledališki igralec. Njegov največji ustvarjalni opus na pevskem področju je zajet v vodenju Moškega pevskega zbora Svoboda Brestanica.

