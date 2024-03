Trebanjci in Novomeščani se lahko srečajo v finalu

28.3.2024 | 17:30

Trenerji vseh štirih ekip, ki so se uvrstila na zaključni turnir pokala Slovenije. Z leve proti desni: Boris Lisica (Koper), Mirko Skoko (Krka), Žiga Lesjak (Slovenj Gradec) in Uroš Zorman (Trimo Trebnje).

Trebanjci se bodo v polfinalu pomerili s Koprom ...

... Novomeščani pa s Slovenj Gradcem.

Trebnje - V prostorih podjetja Trimo Trebnje je danes potekal žreb polfinalnih parov zaključnega turnirja rokometnega pokala, ki bo 5. in 6. aprila v Trebnjem. Ples kroglic pa je razkril, da se bodo gostitelji pomerili z rokometaši Kopra, Novomeščani pa s Slovenjgradčani.

»To je ena velika nagrada za vse nas, sploh če vemo, da smo se prvič, odkar vodim Trimo Trebnje, uvrstili na zaključni turnir pokala. Od teh ekip si edino Kopra nisem želel. Z njimi bomo po pokalu igrali čez 14 dni v ligi, vemo, kako vse to poteka. Je, kar je. Pokal se specifično tekmovanje. Vsi vemo, kaj prinaša. Tukaj ni favoritov. Odloča ena tekma, en dan,« je po žrebu povedal trener Trima Uroš Zorman.

Tudi trener Krke Mirko Skoko je izpostavil, da je to zanje velika nagrada za vse, kar so pokazali v letošnji sezoni tako v Evropi kot tudi v domačem prvenstvu. Novomeščani so v četrtfinalu pokala pripravili presenečenje, ko so z 31:26 izločili favorizirane Celjane. V polfinalu se bodo zdaj udarili s Slovenj Gradcem. »Kar se tiče žreba, vseeno mi je, kdo je naš nasprotnik. To sezono smo pokazali, da lahko igramo z vsemi. Pričakujem eno zelo težko tekmo, kot slišim, ima tudi Slovenj Gradec nekaj težav s poškodbami. Tekmovanje na treh frontah je pri nas pustilo precejšnje posledice, saj je zaradi zdravstvenih težav kar nekaj igralcev izven pogona. Toda to ne spreminja naših ambicij, saj želimo osvojiti pokal, v katerem smo že nekajkrat izpadli v polfinalu ali izgubili v finalu. Gre za tekmovanje, v katerem lahko vsak premaga vsakega,« je sklenil Skoko.

Gostitelji Trebanjci so ob tem napovedali bogat in pester spremljevalni program, zagotovo bo to še en praznik rokometa v Trebnjem.

Pokal Slovenije, polfinale:

5. april:

17.30 Trimo Trebnje : Koper

20.00 Krka : Slovenj Gradec

6. april:

14.30 tekma za 3. mesto

17.30 tekma za 1. mesto

Besedilo in fotografije: R. N.

