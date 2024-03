FOTO: V Šmihelu z avtom na ograjo; huje poškodovan voznik električnega skiroja

Iz bolnišnice so policiste včeraj okoli 16.30 ure obvestili, da oskrbujejo 16-letnika, ki naj bi se poškodoval pri padcu s skirojem. Policisti PP Novo mesto so zbrali obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je mladoletnik peljal z električnim skirojem po kolesarski stezi na območju Muhaberja. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad skirojem, trčil v robnik in padel. Policisti bodo o ugotovitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, sporočajo s PU Novo mesto.

Prehiter v Šmihelu

O prometni nesreči v Šmihelu v Novem mestu so bili policisti včeraj obveščeni nekaj pred 17. uro. 20-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Lažje poškodovano 20-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Kriv tovornjakar

Nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega in tovornega vozila v Škocjanu. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 22-letni voznik tovornega vozila italijanskih registrskih oznak, ki je v križišču odvzel prednost 24-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Oba sta utrpela lažje poškodobe. Povzročitelju so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nemec se je izživljal na avtocesti, Slovenec na regionalni cesti

Včeraj nekaj pred 7. uro so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je iz smeri Čateža ob Savi proti Obrežju vozil s hitrostjo 192 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost za 62 km/h. 66-letnemu vozniku Mercedesa nemških registrskih oznak so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Policisti PP Brežice pa so med opravljanjem meritev hitrosti na regionalni cesti pri Cerkljah ob Krki, kjer je najvišja dovoljena hitrost 90 km/h, vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost vožnje 141 km/h. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog v višini 400 evrov in izrekli 5 kazenskih točk.

Na Obrežju zasegli ukraden Volvo

Nekaj pred 19. uro je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljala voznica osebnega avtomobila znamke Volvo italijanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Pri preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da gre za vozilo, ki je bilo ukradeno v Italiji. Avtomobil so zasegli, zoper 35-letno voznico iz Italije pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Slovenska vas, Rakovec, Loče, Nova vas pri Mokricah) včeraj prijeli 21 državljanov Sirije, osem državljanov Egipta in Maroka, pet iz Rusije, štiri državljane Afganistana, dva državljana Turčije, državljana Nigerije in Šrilanke. Na območju PP Krško (Planina v Podbočju) so prijeli 19 državljanov Kitajske in na območju PP Črnomelj (Preloka) štiri državljane Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 195 klicev. Obravnavali so prometni nesrečo, v kateri se je udeleženec huje poškodoval, dve nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

