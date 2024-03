Treslo Belo krajino

28.3.2024 | 07:00

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 23.55 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Metlike. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Črnomlja, Metlike in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Prometna nesreča

Včeraj ob 16.04 sta v Škocjanu trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih ter razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli tri lažje poškodovane osebe.

Ujeta v dvigalu

Ob 9.05 so na Dalmatinovi ulici v Krškem posredovali gasilci PGE Krško, ki so iz okvarjenega dvigala rešili dve osebi in odsvetovali uporabo dvigala do prihoda serviserja.

Gorel avto

Ob 23.37 je pri Gabrju, občina Sevnica, gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Sevnica, Krmelj in Boštanj.

Danes brez elektrike.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLEK PRI DRAGATUŠU na izvodu DESNO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA, izvod 9.KANDIJSKA C. PROTI MOSTU;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 2.NOVA GORA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA, izvod 7. TRGOVINA, NOVI BLOK37, 41, KANDIJSKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN 1980.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP postaje Svrževo, nizkonapetostno omrežje – Zgornje Svrževo.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Suhadol potok, nizkonapetostno omrežje – Pavlova vas med 8.30 in 13.30 uro; na območju TP Silovec, nizkonapetostno omrežje – Curnovec med 8.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Breg Dobje, nizkonapetostno omrežje – Igrišče med 8. in 14. uro.

M. K.