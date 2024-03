FOTO: V kombi natlačil 21 migrantov; brez vozniške in s poltretjim promilom

27.3.2024 | 12:00

... v katerem je tihotapec prevažal 21 ilegalnih migrantov.

V Metliki so mercedes zasegli ruskemu državljanu. (Vse foto: PU Novo mesto)

Policisti PP Novo mesto so včeraj nekaj po 12. uri na novomeški Smrečnikovi ulici zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Seat. 50-letni voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,27 miligrama alkohola (2,6 g/kg). Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil s tujimi registrskimi tablicami, danes sporočajo s PU Novo mesto. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčil v tovornjak

Včeraj okoli 6.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti v Velikih Malencah. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je zanjo odgovoren 41-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 44-letni voznik. Lažje poškodovanega povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodovan kolesar - ni nakazal spremembe smeri

Nekaj pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznika osebnega avtomobila in kolesarja na cesti med Logom in Radno. Po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovoren 46-letni kolesar, ki je brez nakazovanja spremembe smeri zapeljal levo v trenutku, ko ga je pravilno prehitevala voznica osebnega avtomobila. Kolesarja, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval, so oskrbeli v bolnišnici. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Zmerjal mimoidoče

Policisti PP Črnomelj so nekaj po 12. uri med opravljanem nalog v Črnomlju v bližini nakupovalnega centra opazili moškega ki se je nedostojno vedel, vpil je na mimoidoče in jih zmerjal. 40-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval opozoril in ukazov policistov in je nadaljeval s kršitvami, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in migrante

Včeraj nekaj pred 8. uro so policisti pri Bizeljski vasi na območju Brežic kontrolirali voznika kombija Mercedes vito bosanskih registrskih oznak. 46-letni državljan Bosne in Hercegovine je prevažal 18 državljanov Turčije in tri državljane Sirije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

V minuli noči so v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes estonskih registrskih oznak. 52-letni državljan Rusije je prevažal štiri državljane Turčije.

Državljanu Bosne in Hercegovine in državljanu Rusije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobila. S kazenskima ovadbama ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Slovenska vas, Kapele, Župelevec, Bukošek) prijeli 45 državljanov Sirije, 15 Maroka, deset Afganistana, osem Bangladeša, sedem Somalije, štiri Turčije, dva državljana Rusije, državljana Indije, Palestine in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli dva državljana Tunizije in državljana Egipta in na območju PP Metlika (Metlika) državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 80. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 260 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu in v Sevnici so zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

