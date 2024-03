Vlada dokapitalizirala ribniški sklad

27.3.2024 | 08:40

Sedež sklada v Ribnici (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Ribnica - Vlada je za 10 milijonov evrov povečala kapital Slovenskega regionalno razvojnega sklada, znanega tudi kot ribniški sklad. Cilj dokapitalizacije je zagotavljanje dodatnih ugodnih posojil malim in srednjim podjetjem za omilitev in odpravo posledic energetske krize.

Namenska sredstva bo vlada prenesla iz letošnjega državnega proračuna, sklad pa bo prejeta sredstva uporabil za izvajanje finančnih produktov za izboljšanje likvidnosti gospodarskih subjektov z javnim razpisom za ugodno kreditiranje, so na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj zapisali v sporočilu po včerajšnjem zasedanju vladnega gospodarskega odbora.

Upravičenci do pomoči so mala in srednje velika podjetja, ki se soočajo z negativnimi posledicami zadnje energetske krize in posledične draginje, pri čemer bodo imela prednost tista podjetja, ki bodo sredstva usmerila v aktivnosti za obvladovanje porabe oz. izgub energije, bodisi v obliki energetskega pregleda, študije ali elaborata bodisi vlaganj v energetsko učinkovitost, so pojasnili na ministrstvu.

STA; M. K.