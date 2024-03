Trk na Belokranjski; zbil kolesarja; obtičala v dvigalu

26.3.2024 | 18:50

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Danes zjutraj ob 6.59 je na Belokranjski cesti v Novem mestu prišlo do trka osebnega in tovornega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečene osebe v reševalno vozilo, usmerjali promet ter pometli cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zbil kolesarja

Ob 14.50 je na relaciji ceste Log – Radna, občina Sevnica, osebno vozilo zbilo kolesarja. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Spet na deponiji lesa



Ob 8.44 je ob cesti Novo mesto—Mirna Peč, pri odcepu za Kuzarjev Kal, občina Novo mesto, spet gorelo na deponiji lesa (gasilci so ogenj tam gasili že sinoči). Gasilci GRC Novo mesto so kup lesnih odpadkov, iz katerega se je še vedno kadilo, polili z vodo ter s tem preprečili širjenje ognja.

Obtičala v dvigalu



Ob 15.47 sta na Jakčevi ulici v Novem mestu osebi obtičali v dvigalu. Gasilci GRC Novo mesto so ju s tehničnim posegom rešili iz okvarjenega dvigala. Obveščena je servisna služba.

Gasilci na strehi

Ob 17.01 so na Bučki, občina Škocjan, gasilci PGD Bučka zamenjali poškodovane strešnike na strehi stanovanjskega objekta.

Do onemoglega

Ob 14.36 so na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala onemogla oseba in nudili pomoč reševalcem. Reševalci NMP Krško so osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

M. K.