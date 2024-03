FOTO: 1. Karierni dan Šolskega centra Novo mesto

26.3.2024 | 10:00

Novo mesto - Šolski center Novo mesto kot največji izobraževalni center v Sloveniji zavzeto skrbi za soustvarjanje šole, ki je prepoznana ne le po kvalitetnem podajanju znanja, ampak po posluhu za mlade, ki se tukaj izobražujejo za različne poklice. Nenehno skrbijo za vpetost šolskega centra v ožje in širše okolje s tesnim sodelovanjem z delodajalci na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in tudi drugod po Sloveniji, predvsem na področju izvajanja praktičnega izobraževanja za njihove številne dijake, študente višje šole ter zaposlovanja po zaključku izobraževanja.

Karierno svetovanje pred začetkom vstopa na trg dela je za dijake in študente pomembna informacija, zato so ob podpori in sodelovanju Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine organizirali 1. karierni dan, ki je potekal v četrtek, 21. 3. 2024, v Športni dvorani Leona Štuklja.

Sejemski dogodek je bil organiziran z namenom predstavitve različnih podjetij, predstavitve zaposlitvenih in kariernih možnosti, pridobivanja pomembnih informacij za karierno načrtovanje, predstavitve možnosti štipendiranja in predstavitve možnosti opravljanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu za dijake (PUD) in praktičnega izobraževanja za študente (PRI).

Dogodku se je pridružilo 50 podjetij, ki so prepoznala priložnost za motiviranje potencialnega kadra za zaposlitev. Delodajalci so izrazili potrebo po vseh strokovnih področjih izobraževanja na šolskem centru: strojništvu, elektrotehniki/elektroniki, računalništvu/informatiki, mehatroniki, kemiji, farmaciji, zdravstvu, lesarstvu, gradbeništvu, varstvu okolja in kozmetiki. Podjetja so se na dogodek odlično pripravila in navdušila generacijo 2000 dijakov in študentov. V pogovorih so jih motivirali in usmerili v pridobivanje želenih kompetenc, znanja, veščin in vrednot, ki jih podjetja potrebujejo za uspešno opravljanje dejavnosti.

Velik odziv podjetij je pokazatelj odličnega sodelovanja šolskega centra z gospodarstvom.

Mag. Iris Fink Grubačević

