Našli ukradeno tovorno vozilo; iz ograjenega pašnika odpeljali ovco in ovna

26.3.2024 | 09:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Policisti so včeraj v dopoldanskih urah na Šegovi ulici v Novem mestu našli tovorno vozilo znamke TAM, ki je bilo med 23. 3. in 24. 3. ukradeno s parkirnega prostora na Topliški cesti. O najdbi so obvestili lastnika in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin tatvine, sporočajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V Straži je med 23. 3. in 25. 3. nekdo vlomil v prostore podjetja in ukradel električno in ročno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Na Vinjem vrhu na območju Šmarjeških Toplic je v noči na ponedeljek neznanec z ograjenega pašnika odpeljal ovco in ovna.

Na Šmarješki cesti v Novem mestu je med 23. 3. in 24. 3. nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil sončna očala ter žetone za pranje vozil. Škode je za okoli 1.200 evrov.

Med 20. 3. in 25. 3. je v Spodnjih Dulah na območju PP Krško neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za okoli 1.300 evrov.

Prijeli tihotapce in migrante

Sinoči nekaj po 20. uri so policisti v Žabji vasi v Novem mestu kontrolirali voznika osebnega avtomobil Renault megane ukrajinskih registrskih oznak. 54-letni državljan Ukrajine je prevažal štiri državljane Kitajske, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

V minuli noči so v Metliki ustavili osebni avtomobil BMW 530i poljskih registrskih oznak. 26-letni državljan Ukrajine in 37-letni sopotnik iz Ukrajine sta prevažala tri državljane Turčije in dva državljana Afganistana.

Trem tihotapcem iz Ukrajine so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli avtomobila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah, Trnje, Slovenska vas, Rakovec, Mostec) prijeli 29 državljanov Afganistana, 19 Sirije, 14 Pakistana, 11 Turčije, sedem državljanov Nepala, Bangladeša in Kitajske, dva državljana Maroka in državljana Tunizije. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Marindol, Preloka) so prijeli 12 državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 75 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 218 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč z gmtono škodo. V Trebnjem so zasegli moped kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.