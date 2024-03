Prenovili cesto, ki povezuje krajevne skupnosti pod Gorjanci

25.3.2024 | 13:40

Prerez traku

Prenovljena cesta

Nov most čez potok Sovpat

Novo mesto - V občini Novo mesto so v petek popoldne uradno predali namenu prenovljeno cesto Pangrč Grm-Gabrje, ki bo izboljšala prometno povezavo med krajevnimi skupnostmi Gabrje, Stopiče in Dolž ter prometno varnost na tamkajšnji šolski poti pod Gorjanci.

Cesto je prenovila Mestna občina Novo mesto, za projekt pa je odštela 1,2 milijona evrov. Dela so potekala od novembra 2022 do novembra 2023, izvedlo jih je podjetje GP Krk.

Prenovljeno cesto so s prerezom traku uradno odprli župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik Krajevne skupnosti Gabrje Slavko Matko in predsednik Krajevne skupnosti Stopiče Janez Murn.

V okviru projekta so cesto temeljito razširili, obnovili so tudi mostova preko Babnega potoka in potoka Sovpat v skupni dolžini enega kilometra. S prenovo so pomembno izboljšali pretočnost prometa in samo prometno varnost, saj je bila cesta pred tem že precej načeta in težko prehodna.

V zadnjih letih je sicer občina v Gabrju uredila tudi središče kraja z avtobusnim obračališčem, zgrajen je bil prizidek h gasilskemu domu ter urejeno parkirišče pod cerkvijo, ki je vstopna točka za izletnike na Gorjance. Lani so uredili tudi makadamsko šolsko peš pot Gabrje-Jugorje, v prihodnje pa načrtujejo še ureditev prostorov za otroški vrtec v stavbi gabrške stare šole.

M. K.

Foto: MO Novo mesto